Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Японії-2026 й став наймолодшим пілотом, що очолив чемпіонат Формули-1

Хоча Андреа Кімі Антонеллі виграв кваліфікацію, старт гонки виявився для нього провальним – італієць опустився на 6 позицію вже на першому колі, зазначає Auto24.

Ключовий епізод стався на середині дистанції, коли Олівер Берман потрапив у серйозну аварію з перевантаженням близько 50G. Інцидент одразу викликав появу Safety Car, і саме цей момент став вирішальним.

Пелотон стиснувся й відкрилося “ідеальне” вікно для піт-стопів. У звичайному гоночному режимі втрата часу на піт-лейні становить 20 секунд, але під Safety Car ця втрата скорочується майже вдвічі. І це той самий нюанс, який суттєво змінив стратегію команд.

Рішення, яке принесло перемогу

Стратеги Mercedes зреагували миттєво. Вони завели Андреа Кімі Антонеллі у бокси саме в ідеальний момент без втрати позицій. В результаті пілот отримав ключову перевагу – свіжу гуму й можливість втримати втрачене на початку етапу лідерство. Після відновлення перегонів Антонеллі вже не відпустив ситуацію. Він контролював темп, не давав суперникам шансів на атаку і довів свій болід до перемоги.

Натомість для Джорджа Расселла цей етап Гран Прі став прикладом того, як можна програти без помилок за кермом. Він не заїхав у бокси під час появи автомобіля безпеки на трасі і в результаті втратив позиції після хвилі піт-стопів. Це класична ситуація у Формулі-1 – одне неправильне рішення в моменті може змінити перебіг усієї гонки.

Подіум і результати перегонів

У підсумку Андреа Кімі Антонеллі приніс перемогу для Mercedes, випередивши Оскара Піастрі з McLaren та Шарля Леклера з Ferrari. У топ-10 також фінішували Джордж Расселл, Ландо Норріс, Льюїс Хемілтон, П’єр Гаслі, Макс Ферстаппен, Ліам Лоусон та Естебан Окон. Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться 3 травня в Маямі, оскільки етапи чемпіонату в Бахрейні та Саудівській Аравії були скасовані через бойові дії на Близькому Сході.