Кінець епохи безкапотників: Toyota готує абсолютно новий HiAce на легковій платформі TNGA

Головною новиною для шанувальників моделі став перехід на нову архітектуру. Наступне покоління HiAce відмовиться від традиційного японського компонування “cab-over” й отримає винесений вперед капот. Таке рішення продиктоване переходом на сучасну модульну платформу TNGA, яку Toyota використовує для своїх найновіших легкових автомобілів, зазначає Auto24.

Це дозволить значно підвищити рівень пасивної безпеки, покращити керованість та зробити хід автомобіля м’якшим. При цьому дизайнери намагалися зберегти компактність: капот буде коротшим, ніж у глобальної версії H300, щоб фургон залишався маневровим у вузьких провулках японських мегаполісів.

Рендер серійного Toyota HiACE (Джерело:Carscoops)

Візуальне натхнення та типи кузовів

Як пише Carscoops, зовнішній вигляд новинки багато в чому повторюватиме концепт-кари, представлені на виставці Japan Mobility Show 2025. Дизайн фургона стане більш футуристичним, із чистими поверхнями та вузькою світлодіодною оптикою. Очікується широка лінійка модифікацій:

стандартні вантажні фургони з різною висотою даху;

пасажирські версії для шатлів;

спеціальні варіанти для кемперів;

компактна версія на базі концепту від Daihatsu для міської доставки.

Гібридні технології та призупинення електроверсії

Перехід на платформу TNGA відкриває шлях до електрифікації. Основним нововведенням стане поява самозарядної гібридної силової установки. За попередніми даними, вона буде ефективнішою за нинішні дизельні та бензинові двигуни, пропонуючи кращу динаміку при менших витратах пального.

Toyota HiACE (H200)

Цікаво, що попри попередні анонси повністю електричної версії (BEV), останні звіти вказують на призупинення розробки електрофуругона. Причиною називають мінливі ринкові умови та ставку на гібриди як на більш універсальне рішення для комерційного сектора в найближчі роки.

Toyota HiACE (H300)

Чому Toyota HiACE стала культовою?