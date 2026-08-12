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Старий X5 E53 отримає 500 "конячок" та механічну коробку передач

Засновник і генеральний директор бренду Kith Ронні Фіґ у співпраці з BMW готують ексклюзивний рестомод на базі першого покоління кросовера X5 у кузові E53 2000 року випуску. Модель отримає 507-сильний 5,0-літровий атмосферний двигун V10 та шестиступеневу механічну коробку передач, заповнивши історичну прогалину, адже оригінальний E53 так і не мав серійної M-версії.
Унікальний BMW X5 E53 від Kith матиме двигун V10 та механічну КПП: подробиці

ФОТО: Carscoops|

BMW X5 E53

Данило Северенчук
logo12 серпня, 17:50
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Проєкт готують понад рік: автомобіль повністю розібрали для комплексної реставрації, зберегши класичний колір Titanium Silver Metallic, у якому модель свого часу виходила з заводу. Позашляховик додатково отримає розширені колісні арки, глибші бампери, бічні пороги, п'ятиспицеві легкосплавні диски з синіми супортами та модифіковану панель приладів із брендингом Kith, пише Carscoops.

Технічні характеристики та особливості конструкції

Головною зміною в конструкції стала установка культового мотора S85 V10, який раніше використовувався в седанах M5 E60 та купе M6 E63, у поєднанні з механічною трансмісією та системою повного приводу з фіксованим розподілом тяги.

Двигун має потужність в 507 кінських сил та 519 Нм крутного моменту. Вона передаватиметься через механічну КПП на ранню версію системи повного приводу xDrive.

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Найсміливішим E53 з усіх створених був унікальний концепт X5 Le Mans з двигуном V12 та МКПП (Фото BMW)

Така конфігурація зробить рестомод суттєво потужнішим за найпродуктивніші серійні версії покоління E53 – X5 4.6is (347 к.с.) та X5 4.8is (360 к.с.). Для відповідності підвищеній потужності автомобіль оснастили елементами BMW M Performance, включаючи високопродуктивну гальмівну систему та перероблену підвіску.

Дебют у Пеббл-Біч та ексклюзивний X5 G65

  • Презентація унікального E53 відбудеться на заході BMW Villa у Пеббл-Біч під час Тижня автомобілів у Монтереї. Разом із ним компанія покаже абсолютно новий ексклюзивний BMW X5 (G65) 2027 року випуску, виконаний у кольорі Frozen Titanium Silver.
  • На сцені також будуть представлені ще два реставровані класичні автомобілі з колекції: BMW 3.0 CSi 1972 року та BMW M6 E24 1987 року в чорно-помаранчевих відтінках із бежевим інтер'єром.
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