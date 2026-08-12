Старий X5 E53 отримає 500 "конячок" та механічну коробку передач

Проєкт готують понад рік: автомобіль повністю розібрали для комплексної реставрації, зберегши класичний колір Titanium Silver Metallic, у якому модель свого часу виходила з заводу. Позашляховик додатково отримає розширені колісні арки, глибші бампери, бічні пороги, п'ятиспицеві легкосплавні диски з синіми супортами та модифіковану панель приладів із брендингом Kith, пише Carscoops.

Технічні характеристики та особливості конструкції

Головною зміною в конструкції стала установка культового мотора S85 V10, який раніше використовувався в седанах M5 E60 та купе M6 E63, у поєднанні з механічною трансмісією та системою повного приводу з фіксованим розподілом тяги.

Двигун має потужність в 507 кінських сил та 519 Нм крутного моменту. Вона передаватиметься через механічну КПП на ранню версію системи повного приводу xDrive.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найсміливішим E53 з усіх створених був унікальний концепт X5 Le Mans з двигуном V12 та МКПП (Фото BMW)

Така конфігурація зробить рестомод суттєво потужнішим за найпродуктивніші серійні версії покоління E53 – X5 4.6is (347 к.с.) та X5 4.8is (360 к.с.). Для відповідності підвищеній потужності автомобіль оснастили елементами BMW M Performance, включаючи високопродуктивну гальмівну систему та перероблену підвіску.

Дебют у Пеббл-Біч та ексклюзивний X5 G65