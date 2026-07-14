Škoda додала режим кемпінгу для своїх електромобілів: ночувати в авто стало комфортніше

Компанія Škoda представила новий Camp Mode у застосунку MyŠkoda. Про новинку повідомляє офіційний портал Škoda Storyboard. Функція стала частиною розвитку цифрових сервісів бренду для електромобілів і покликана зробити подорожі та автотуризм ще комфортнішими.

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Автомобіль сам підтримує комфортний мікроклімат

Camp Mode дозволяє підтримувати в салоні заздалегідь встановлену температуру протягом усієї ночі. Після активації система використовує кліматичну установку та вентиляцію так, щоб водій і пасажири могли спати в автомобілі без перегріву чи переохолодження.

Керування новою функцією здійснюється через мобільний застосунок MyŠkoda. Вона стане особливо корисною для власників електромобілів, які подорожують із ночівлею або відпочивають на природі.

Частина великого оновлення цифрових сервісів

Camp Mode — лише одна з нових можливостей екосистеми MyŠkoda. Останні версії застосунку також підтримують дистанційний запуск і зупинку заряджання, попередній підігрів або охолодження салону до заданого часу виїзду, а також Plug & Charge, що дозволяє заряджати автомобіль на сумісних станціях без використання карток чи окремої авторизації.

За останні два роки MyŠkoda перетворився з простого застосунку для дистанційного доступу до автомобіля на повноцінний цифровий центр керування. У ньому вже доступні функції пошуку зарядних станцій, дистанційного блокування дверей, планування маршруту з урахуванням зарядок, статистика заряджання та інші сервіси.

Попит на автокемпінг продовжує зростати

Останніми роками дедалі більше виробників електромобілів додають спеціальні режими для ночівлі. Подібні функції вже давно пропонує Tesla, а також окремі моделі Hyundai, Kia та Rivian. Вони дозволяють підтримувати комфортну температуру в салоні без роботи двигуна внутрішнього згоряння, що особливо зручно під час подорожей.

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Для електромобілів така функція має ще одну перевагу — кліматична система працює значно тихіше, ніж у традиційних автомобілях, а споживання електроенергії залишається відносно невеликим. Тому за одну ніч автомобіль втрачає лише невелику частину запасу ходу, хоча фактичне енергоспоживання залежить від температури навколишнього середовища, налаштувань кліматичної системи та ємності акумулятора.

Які моделі Škoda отримають Camp Mode

Наразі Škoda підтвердила появу Camp Mode для своїх сучасних електромобілів через застосунок MyŠkoda. Функція вже згадується серед можливостей нових моделей бренду на платформі MEB+, зокрема майбутнього компактного кросовера Epiq. Очікується, що з розширенням програмного забезпечення вона стане доступною й для інших актуальних електромобілів марки, які підтримують нову версію цифрових сервісів.