Електрична Škoda легко "зробила" Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach та Porsche 944 Turbo

Автовиробник виставив свою найшвидшу серійну модель – електричний сімейний кросовер Škoda Elroq vRS – на пряму лінію проти трьох легендарних суперкарів 1980-х років. Попри те, що сучасний кросовер мав найменшу потужність серед більшості учасників, миттєвий крутний момент електромоторів дозволив йому впевнено випередити класичних опонентів у спринті.

Читайте також: Заряджений Škoda Elroq RS показали на тижні моди

Проти сімейного електрокара виступили три беззаперечні королі доріг минулої епохи: коричневий Ferrari Testarossa, помаранчевий Lamborghini Countach 25th Anniversary та бордовий Porsche 944 Turbo. Хоча водії раритетних суперкарів надзвичайно обережно поводилися зі зчепленням та коробками передач цих цінних колекційних екземплярів, фінальний порядок чітко відобразив різницю між технологіями різних поколінь під час старту з місця.

Результати драг-рейсингу та технічні характеристики учасників

Заїзд довжиною в половину милі (804 метри) проходив на прямій аеродрому Дансфолд, відомій також як трек Top Gear. Електричний кросовер Škoda Elroq vRS першим перетнув фінішну лінію з результатом 19,19 секунди. Купе Ferrari Testarossa відстало від лідера, завершивши дистанцію за 20,08 секунди. Третім до фінішу дістався епатажний Lamborghini Countach із показником 21,22 секунди, а останнім став Porsche 944 Turbo, чий час склав 22,10 секунди.

Škoda Elroq vRS, оснащений двома електродвигунами та системою повного приводу, які сумарно генерують 250 кВт (340 кінських сил). Це дозволяє сімейній машині прискорюватися від 0 до 100 км/год за 5,4 секунди. Для порівняння, класичні суперкари на момент свого випуску мали наступні показники:

Lamborghini Countach оснащувався 5,2-літровим двигуном V12 потужністю 455 к.с. (335 кВт). Розгін 0-100 км/год – 5,3 секунди.

Ferrari Testarossa мав під капотом 4,9-літровий опозитний 12-циліндровий мотор на 390 к.с. (287 кВт). Розгін 0-100 км/год – 5,7 секунди.

Porsche 944 Turbo приводився в рух 2,5-літровим чотирициліндровим турбодвигуном потужністю 250 кінських сил (184 кВт). Розгін 0-100 км/год – 5,6 секунди.

Максимальна швидкість як головний козир класичної інженерії

Попри тріумф сучасного електрокара на короткій дистанції, ситуація кардинально змінилася б, якби довжина траси була більшою. Обмеження максимальної швидкості є слабким місцем багатьох масових електричних моделей.

Електроніка Škoda Elroq vRS примусово припиняє розгін на позначці 179 км/год. На тривалішій прямій класичні шедеври інженерії легко залишили б сімейний кросовер позаду, адже ліміти швидкості Porsche 944 Turbo становлять 261 км/год, Ferrari Testarossa здатен розвивати 290 км/год, а показник Lamborghini Countach сягає вражаючих 303 км/год.

Практичність проти чистої ностальгії та автомобільної естетики