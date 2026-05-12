Škoda Fabia отримала лімітовану версію Motorsport Edition: випустять всього 125 таких авто

За словами чеського автовиробника, зовнішній вигляд Fabia Motorsport Edition натхненний успіхами заводської команди Škoda Motorsport. Автомобіль пропонуватиметься виключно в кольорі металік Moon White, який контрастує з чорним дахом та стійками.

Спортивний характер підкреслюють чорні передній та задній спойлери, дифузор, а також спеціальні графічні наклейки, що відсилають до дизайну ралійних авто. Динамічний образ доповнюють 18-дюймові легкосплавні диски Libra з димчастим покриттям, занижена підвіска та подвійна вихлопна труба. Світлодіодні фари Bi-LED із чорним внутрішнім оздобленням надають передній частині авто більш агресивного вигляду.

Спортивний інтер'єр та ексклюзивні деталі

Салон автомобіля виконаний у чорних тонах із використанням елементів “під карбон” на приладовій панелі та спортивних сидіннях з інтегрованими підголівниками. Ексклюзивність кожної одиниці підтверджує табличка з індивідуальним номером на панелі приладів.

Тристпицеве спортивне кермо прикрашене емблемою Škoda Motorsport 125, а при відкритті передніх дверей пасажирів зустрічають спеціальні накладки на пороги з гоночними мотивами. Для зручності повсякденного використання салон зберіг ергономічність стандартної моделі, поєднавши її з атмосферою автоспорту.

Найпотужніший двигун у лінійці Fabia

Під капотом лімітованої версії встановлено вдосконалений двигун 1.5 TSI evo2. Спеціалісти з технічного розвитку Škoda Auto модернізували впускний колектор та коромисла, що дозволило збільшити потужність до 130 кВт (177 к.с.). Максимальний крутний момент у 250 Нм доступний у широкому діапазоні від 1500 до 4000 об/хв.

Семиступенева трансмісія DSG також отримала оновлення: змінені моменти перемикання передач для швидшого прискорення та функцію автоматичної перегазовки в режимі Sport.

Ралійна ДНК Škoda