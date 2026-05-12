Škoda Fabia отримала лімітовану версію Motorsport Edition: випустять всього 125 таких авто

ФОТО: Škoda|
Škoda Fabia Motorsport Edition
За словами чеського автовиробника, зовнішній вигляд Fabia Motorsport Edition натхненний успіхами заводської команди Škoda Motorsport. Автомобіль пропонуватиметься виключно в кольорі металік Moon White, який контрастує з чорним дахом та стійками.
Нагадаємо: Škoda представила найшвидшу Fabia: фото
Спортивний характер підкреслюють чорні передній та задній спойлери, дифузор, а також спеціальні графічні наклейки, що відсилають до дизайну ралійних авто. Динамічний образ доповнюють 18-дюймові легкосплавні диски Libra з димчастим покриттям, занижена підвіска та подвійна вихлопна труба. Світлодіодні фари Bi-LED із чорним внутрішнім оздобленням надають передній частині авто більш агресивного вигляду.
Спортивний інтер'єр та ексклюзивні деталі
Салон автомобіля виконаний у чорних тонах із використанням елементів “під карбон” на приладовій панелі та спортивних сидіннях з інтегрованими підголівниками. Ексклюзивність кожної одиниці підтверджує табличка з індивідуальним номером на панелі приладів.
Тристпицеве спортивне кермо прикрашене емблемою Škoda Motorsport 125, а при відкритті передніх дверей пасажирів зустрічають спеціальні накладки на пороги з гоночними мотивами. Для зручності повсякденного використання салон зберіг ергономічність стандартної моделі, поєднавши її з атмосферою автоспорту.
Найпотужніший двигун у лінійці Fabia
Під капотом лімітованої версії встановлено вдосконалений двигун 1.5 TSI evo2. Спеціалісти з технічного розвитку Škoda Auto модернізували впускний колектор та коромисла, що дозволило збільшити потужність до 130 кВт (177 к.с.). Максимальний крутний момент у 250 Нм доступний у широкому діапазоні від 1500 до 4000 об/хв.
Семиступенева трансмісія DSG також отримала оновлення: змінені моменти перемикання передач для швидшого прискорення та функцію автоматичної перегазовки в режимі Sport.
Також корисно: Оголошено дату світової прем'єри Škoda Epiq
Ралійна ДНК Škoda
- Кожен власник Fabia Motorsport Edition отримає спеціальний подарунковий бокс. До нього входять сертифікат походження, підписаний членами правління Škoda, водійські рукавички та унікальний колекційний предмет – частина каркаса безпеки справжнього ралійного автомобіля Škoda Fabia RS Rally2.
- Цей жест підкреслює прямий зв'язок між серійною моделлю та світом професійного ралі. З 2015 року, ралійні версії Fabia стали найуспішнішими автомобілями у категорії WRC2, здобувши шість чемпіонських титулів серед пілотів та велику кількість перемог на національних рівнях.