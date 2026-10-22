Škoda Kodiaq отримав розкішну версію та потужний гібрид

Як повідомляє Škoda, на честь десятої річниці моделі виробник вирішив суттєво розширити лінійку другого покоління. Відтепер флагманський SUV бренду пропонує клієнтам ще більше вибору завдяки поверненню легендарного виконання та форсованому агрегату.

Більше потужності для гібрида

Головна технічна зміна торкнулася плагін-гібридної модифікації, яка тепер видає солідні 200 кВт замість попередніх 150 кВт. Такий приріст став можливим завдяки форсованому до 130 кВт бензиновому двигуну 1.5 TSI, що працює в парі з 85-кіловатним електромотором.

Крутний момент цієї установки зріс до 400 Нм, що гарантує кросоверу відмінну динаміку на трасі. При цьому батарея ємністю 25,7 кВт-год залишилася без змін, дозволяючи проїжджати понад 100 кілометрів виключно на електриці та підтримуючи швидку зарядку постійним струмом до 50 кВт.

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"Попередня версія на 150 кВт також залишається в прайс-листах, тоді як новий варіант стане більш динамічною альтернативою для активних водіїв", – зазначають представники чеської марки. Обидві гібридні модифікації традиційно оснащуються переднім приводом.

Повернення розкоші Laurin & Klement

Для тих, хто шукає максимального комфорту, компанія повертає на ринок топову комплектацію Laurin & Klement. Зовні таку машину легко впізнати за пофарбованими в колір кузова бамперами, сріблястими рейлінгами та ексклюзивними легкосплавними дисками діаметром від 19 до 20 дюймів.

У салоні панує справжній преміум, адже базою слугують дорогі інтер'єри Suite або Suite Cognac. Водій та передній пасажир отримають ергономічні крісла з сертифікатом AGR, які оснащені просунутою функцією масажу, а також фірмові логотипи на підголівниках і кермі.

Вже в базовому оснащенні ця версія має тризонний клімат-контроль, великий 13-дюймовий екран мультимедіа та сучасні матричні фари Matrix LED. Це робить ювілейний кросовер одним із найбільш укомплектованих автомобілів у своєму класі.

Десять років успіху