Як повідомляє офіційний пресцентр Škoda, усі сучасні електрифіковані силові установки бренду базуються на універсальному чотирициліндровому двигуні 1.5 TSI evo2, який працює в парі з автоматичною коробкою передач.

Представники компанії зазначають: "Тепер практично кожен водій зможе знайти підхожий варіант у нашій розширеній гібридній лінійці". Залежно від моделі, клієнти можуть обрати один із трьох рівнів гібридизації, що кардинально змінює характер їзди.

"М'який гібрид": простота та економія в місті

Базовим рівнем електрифікації є технологія mHEV, яка використовує 48-вольтову архітектуру. Замість звичного стартера та генератора тут встановлено інтегрований вузол, з'єднаний з бензиновим мотором ременем. Ця система не дозволяє їздити виключно на електротязі, але суттєво допомагає двигуну під час старту з місця.

Крім того, під час гальмування енергія рекуперується в невелику літій-іонну батарею, що дає змогу рухатися накатом із вимкненим ДВЗ, живлячи при цьому підсилювач керма та кондиціонер. Таке рішення доступне для моделей Octavia, Superb та Kodiaq. Заявлена витрата пального для цих версій стартує від 4,9 літра на сотню кілометрів.

Детальніше про роботу цієї системи Auto24 розповідав у детальному тест-драйві Škoda Octavia mHEV.

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Повний гібрид: дебют на базі Octavia

Справжньою новинкою стала поява повноцінного гібрида HEV, який наразі пропонується виключно для сімейства Octavia. Головна фішка цієї системи – послідовно-паралельна конфігурація, яка дозволяє авто перемикатися між трьома режимами роботи. Завдяки батареї на 1,6 кВт-год машина здатна проїхати близько двох кілометрів суто на електриці.

На швидкостях до 60 км/год бензиновий мотор працює переважно як генератор, живлячи електромотор, і лише на трасі ДВЗ напряму підключається до коліс через нову одноступеневу коробку передач TQ250. Заряджати такий гібрид від розетки не потрібно, адже вся енергія відновлюється самостійно під час гальмування. Витрата пального в такому змішаному циклі становить від 4,3 літра на 100 кілометрів.

Плагін-гібрид: максимальна автономність

Найвищим щаблем еволюції є версії PHEV, які доступні для флагманських Superb та Kodiaq. Вони оснащені масивною тяговою батареєю ємністю 25,7 кВт-год, яку вже можна заряджати від домашньої розетки або на публічних станціях. Такий запас енергії дозволяє долати понад 120 кілометрів виключно на електротязі, що перетворює кросовер чи універсал на повноцінний електромобіль для щоденних міських поїздок.

Якщо ж ви введете маршрут у штатну навігацію, електроніка сама розподілить заряд так, щоб проїхати міста на електриці, а швидкісну трасу – на бензині. Завдяки такій ефективності заявлена витрата пального для плагін-гібридів становить фантастичні 1,2 літра на сотню. Електромотор тут інтегрований безпосередньо в автоматичну коробку передач і працює разом зі зчепленням.

Що відбувається у конкурентів