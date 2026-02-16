Колапс на дорогах: коли громадський транспорт вигідніший за виклик таксі чи власне авто

Громадський транспорт і сервіси виклику авто доповнюють одне одного. Вибір залежить від погоди, часу, бюджету та конкретної ситуації. І навіть ті, хто звик користуватися таксі щодня, інколи обирають метро чи автобус — бо це швидше, дешевше або просто логічніше, вважають в OnTaxi.

Зима підняла попит на таксі

Ця зима стала вигідною для сервісів таксі. За словами керівника розвитку бізнесу OnTaxi Владислава Наливки, попит із грудня по лютий зріс на 30% у порівнянні з попереднім зимовим періодом.

Причини очевидні: морози, сніг, слизькі дороги. У Києві були випадки, коли автобуси застрягали в снігу, зокрема на Оболоні. Користування власним авто теж ставало випробуванням — тривале прогрівання, очищення скла, додаткові складнощі для електромобілів.

Таксі в таких умовах виглядає зручніше. Але не завжди.

Коли автобус або метро — кращий вибір

Щоденні короткі поїздки в години пік

У години пік ціни на таксі зростають через підвищений попит. Навіть короткий маршрут може коштувати в кілька разів дорожче за звичайний тариф.

Громадський транспорт має фіксовану вартість. Якщо потрібно проїхати 2–3 зупинки, це швидко й економічно.

Якщо є транспортна картка або пільги

У великих містах діють муніципальні картки. У Львові — «ЛеоКарт», у Києві — «Картка киянина», у Харкові — «Картка харків’янина». Для окремих категорій пасажирів це дає знижки або пільги.

У такому випадку автобус чи трамвай стають значно дешевшими за будь-який сервіс виклику авто.

Якщо живете поруч із метро

Близькість до станції метро або зупинки — це мінус один етап логістики. Не потрібно чекати машину чи стояти в заторах.

Метро особливо вигідне у великих містах, де трафік у години пік фактично паралізує центр.

Якщо маєте запас часу

Таксі — це швидкість і гнучкість маршруту. Але якщо поспіху немає, можна спокійно скористатися громадським транспортом.

Водночас варто пам’ятати: автобус чи тролейбус працюють за графіком. Пропустили рейс — доведеться чекати.

Коли гарна погода

Очікування на зупинці під снігом або дощем — не найприємніший досвід. Але коли надворі тепло й сухо, цей фактор зникає.

У гарну погоду громадський транспорт часто сприймається як комфортний і раціональний варіант.

Баланс замість конкуренції

Громадський транспорт і таксі не протистоять одне одному. Вони закривають різні сценарії міської мобільності.

Таксі — це комфорт, економія часу та персональний простір. Автобус і метро — передбачуваність витрат і незалежність від тарифних коливань.

У результаті більшість містян комбінують обидва способи пересування залежно від ситуації. І це, по суті, найздоровіший підхід — баланс між вартістю, швидкістю, комфортом і реальними обставинами.