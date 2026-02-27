Колеса рве на ямах: траса Київ – Одеса після зими перетворилась на смугу перешкод

Частина автотраси Київ – Одеса після зими вкрита глибокими ямами. Про це повідомляють водії у соцмережах, публікуючи відео з Одещини, Кіровоградщини, Черкащини та Київщини. На окремих ділянках глибина вибоїн сягає 30 сантиметрів, через що автівкам буквально відриває або розриває колеса, повідомляють в Авто24.

До речі дороги Полтавщини підтопило

Ями до 30 сантиметрів і пошкоджені авто

За словами водіїв, найбільш проблемні ділянки — на території Одеської, Кіровоградської та Черкаської областей. Автомобілісти скаржаться на розірвані шини, погнуті диски та пошкоджену підвіску.

Через великі швидкості на міжнародній трасі наслідки потрапляння в такі ями особливо небезпечні. У темну пору доби або під час дощу ризик аварій лише зростає.

Чому дорога в такому стані

Очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин пояснив, що трасу Київ – Одеса збудували у 2012 році. За понад 13 років капітальний ремонт жодного разу не проводився.

Трафік на цьому напрямку традиційно великий, адже це одна з ключових транспортних артерій країни. Водночас коштів на повноцінний капітальний ремонт не виділяли — ні минулого року, ні цього.

У бюджеті фінансування не передбачене. Тому дорожники знову виконуватимуть лише поточний ремонт — фрезерування покриття та латання вибоїн. Фактично це тимчасове рішення.

Ремонт — після потепління

Розпочати роботи планують після стабільного підвищення температури — коли повітря прогріється до +5…+10 °C. До цього часу водіям доведеться бути максимально уважними.

Високий ризик того, що без капітального оновлення покриття проблема повториться і наступної весни.

Адже поточний ремонт не розв'язує питання зношеної основи дороги.

До речі плата за дороги з вантажівок може принести Україні мільярди доларів на рік

Що це означає для водіїв

Траса Київ – Одеса — одна з найзавантаженіших у країні. Її стан безпосередньо впливає і на безпеку руху, і на витрати водіїв.

Пошкодження коліс та підвіски — це сотні або й тисячі доларів витрат. Тому водіям радять знижувати швидкість, особливо на проблемних ділянках, і тримати дистанцію.

Будьте уважні та обережні за кермом.