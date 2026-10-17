Коло чи прямокутник: як одна стрілка на дорожньому знаку змінює правила руху та суму штрафу

Для багатьох водіїв різниця між цими вказівниками здається мінімальною, проте форма знака є принциповим елементом закладеного змісту.

Експерти Авто24 зазначають, головне правило просто: дивитися потрібно лише на саму стрілку, а й на конфігураційну табличку та розповісти її установку.

В Україні коло наказує, прямокутник пояснює

Круглий синій знак 4.1 "Рух прямо" належить до наказових і жорстко вимагає рухатися лише в позначеному напрямку. Інші варіанти маневру на перехресті водієві просто недоступні.

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Важливо пам’ятати, що цей знак не забороняє поворот у двір чи на прилеглу територію праворуч, а його дія не розширюється на маршрутний транспорт.

Зовсім інша логіка закладена у прямокутний знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом". Ця інформаційно-вказівна табличка, яка повідомляє, що вся ширина проїзної частини транспорту знаходиться в одному напрямку. Стрілка тут показує напрямок потоку, але сама по собі не змушує вас їхати прямо на кожному наступному перехресті.

Тож водій має повне право їхати, якщо це не заборонено іншою розміткою. Окремий випадок ставить сині круглі знаки з білою стрілкою, спрямованою вниз по діагоналі. Вони чітко вказують, з якого боку потрібно переїхати перешкоду або острівець безпеки.

Той, що в круглій конфігурації, наказує, а у квадратній – пояснює і штрафи за ігнорування вимог в тій же Німеччині передбачає більші, не кажучи вже про Італію, де за протидію – космос. Колаж: Авто24

Як не переплутати знак і зберегти гроші

В Україні за ігнорування вимог дорожніх знаків і розміток передбачено штраф від 1020 до 1700 гривень. Проте конкретна кваліфікація залежить від даних, оскільки небезпечний виїзд назустріч потоку може мати значно серйозніші слідки. Тому некоректно стверджувати, що будь-яке неправильне прочитання стрілки автоматично коштує іншу суму.

Німецькі правила дорожнього руху розділили ці функції так само чітко. За ігнорування приписувальних знаків обов’язкового відділу передбачено штраф від 10 до 25 євро, причому штрафні бали не нараховуються. А за рух вулицею з одностороннім рухом у протилежному напрямку німецький каталог штрафів передбачає стягнення від 20 до 70 євро.

Італія: космічні штрафи за помилку

В Італії вимоги ігнорування знаків визнано одним із найбільших покарань у Європі. Рух проти потоку транспорту на односторонніх вулицях обійдеться порушнику на суму від 327 до 1309 євро з вирахуванням 10 штрафних балів. Якщо такий небезпечний маневр зафіксують на швидкісній трасі, фінансове покарання сягне 8186 євро з подальшим позбавленням водійських прав.

Для порівняння, у сусідній Польщі за подібні порушення стягнуть від 11 до 110 євро, а в Угорщині випишуть від 30 до 200 євро. Румунія карає штрафом до 150 євро та може тимчасово призупинити дію посвідчення.