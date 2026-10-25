Кольорові смужки на нових шинах: не переймайтеся, якщо вони стесалися

Як повідомляє Totalcar, яскраві лінії жовтого, зеленого, червоного чи синього кольорів на протекторі є лише технологічним залишком виробничого процесу. Вони допомагають автоматизованим системам на заводах швидко розпізнавати тип, розмір та склад гумової суміші під час виготовлення і зберігання на складах.

Єдиного стандарту для таких кольорових ліній не існує, адже кожен бренд використовує власне внутрішнє кодування. Тому шукати в них інформацію про дату випуску, сезонність чи якість покришки абсолютно безглуздо. Ці позначки важливі для технологічного процесу заводу не лише для його працівників, а й для виробничих роботів.

Натомість кольорові крапки на боковині шини можуть мати практичне значення для майстра на шиномонтажі. Часто вони вказують на найлегше місце покришки, що суттєво полегшує процес балансування колеса на диску.

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Яке маркування дійсно важливе для водія

Замість того, щоб роздивлятися смужки на протекторі, експерти радять зосередитися на базових параметрах, вибитих на боковині. Про це вже багато писалося в профільних ЗМІ, але можна нагадати. Насамперед це розмірність, наприклад, 195/65 R15, де вказані ширина, профіль і посадковий діаметр під диск.

Не переймайтеся тими смужками – це технологічні маркери виробника для внутрішнього використання, а ваша інформація вибита на боковині. Фото: Continental AG та з відкритих джерел

Як уточнює garaz.cz, не менш важливими є індекси швидкості та навантаження, які зазвичай стоять поруч. Літера T означає допуск до 190 км/год, H – до 210 км/год, а V – до 240 км/год. Цифра перед літерою, наприклад, 91, вказує на максимальне навантаження на одне колесо.

Обов'язково перевіряйте дату виробництва, яка ховається за чотиризначним кодом DOT. Якщо ви бачите цифри 3825, це означає, що гуму зварили на 38-му тижні 2025 року.

Сезонність та правильний монтаж

Під час встановлення нових коліс звертайте увагу на стрілки з написом ROTATION, які вказують напрямок обертання, або на слово OUTSIDE. Останнє позначає зовнішню сторону асиметричної шини, і дуже важливо, щоб майстри не переплутали сторони під час монтажу.

Щодо сезонності, то звичне маркування M+S поступово відходить у минуле. Сучасним і більш суворим стандартом для справжніх зимових шин є символ 3PMSF у вигляді гори з трьома вершинами та сніжинкою.

Також на боковинах можна зустріти специфічні позначки на кшталт XL для посиленої конструкції або RFT для шин технології Run-Flat, які дозволяють їхати навіть після проколу. Деякі автовиробники, такі як BMW чи Porsche, замовляють гуму зі спеціальними омологаціями, які позначаються зірочкою або літерою N відповідно.