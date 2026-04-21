Коли міняти зимові шини на літні: оптимальні строки, ризики та поради водіям

З настанням стабільного потепління українські водії традиційно переходять на літній комплект шин. Експерти наголошують: орієнтуватися потрібно не на календар, а на температуру повітря. Ключова межа — +7°C, після якої зимова гума починає втрачати свої властивості.

Чому важливо не затягувати із заміною

Зимові шини створені для роботи в холодних умовах. Вони містять більше натурального каучуку, що забезпечує еластичність на морозі. Проте при температурі понад +7…+10°C така гума стає надто м’якою:

погіршується керованість;

збільшується гальмівний шлях;

пришвидшується зношування протектора;

зростає витрата пального.

Літні шини, навпаки, мають жорсткіший склад, що забезпечує краще зчеплення з дорогою в теплу погоду та знижує опір коченню. Це може зменшити витрати пального на кілька відсотків, що відчутно при регулярних поїздках.

Коли саме міняти

Оптимальний момент — коли середньодобова температура стабільно тримається вище +7°C. В українських умовах це зазвичай друга половина березня або квітень.

Водночас не варто поспішати занадто рано. Якщо вночі ще можливі заморозки, літня гума може втратити ефективність і підвищити ризик заносу.

На що звернути увагу перед встановленням

Перед монтажем літніх шин варто перевірити їхній стан:

мінімальна допустима глибина протектора — 1,6 мм, але для безпеки бажано не менше 2 мм;

наявність тріщин або пошкоджень боковини;

вік шини — після 5 років гума втрачає властивості навіть при хорошому протекторі.

Як правильно зберігати зимову гуму

Після заміни важливо правильно зберегти зимові шини:

тримати у сухому та прохолодному місці;

уникати прямого сонячного світла;

без дисків — зберігати вертикально;

з дисками — горизонтально або підвішеними.

Це допоможе зберегти форму та властивості гуми до наступного сезону.

Скільки коштує “перевзування” у 2026 році

Цієї весни в Україні зафіксовано зростання вартості шиномонтажу. У різних містах ціни коливаються:

Київ — від 1200 до 4000 грн за легковий автомобіль;

Дніпро — від 800 до 3000 грн;

Запоріжжя — 700–1400 грн;

Одеса — від 1200 грн.

Подорожчання пояснюють катастрофічною нестачею кадрів. Також на ціну впливає зростання витрат на пальне, електроенергію, логістику та сезонний попит. У деяких випадках ціни зросли вдвічі у порівнянні з минулим роком.

Висновок

Своєчасна заміна шин — це не лише питання комфорту, а насамперед безпеки. Орієнтація на температуру, а не на календар, регулярна перевірка стану гуми та правильне зберігання дозволяють уникнути зайвих витрат і знизити ризики на дорозі.