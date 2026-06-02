Командира військової частини судитимуть за продаж 20 тонн пального

Судитимуть тепер уже колишнього командира військової частини та двох його підлеглих у чинному статусі військовослужбовців. Тепер ті також колишні.

За версією слідства, вони організували схему привласнення та продажу пального, що призначалося для виконання бойових завдань. Про це йдеться у повідомленні згаданої Спецпрокуратури.

Пальне вивозили діжками

За даними слідства, з травня по жовтень 2025 року обвинувачені без належного документального оформлення отримували паливно-мастильні матеріали зі складів військової частини.

Після цього дизельне пальне та бензин переливали у металеві діжки, вивозили до Запоріжжя та продавали за готівку.

"Підполковник, перебуваючи спочатку на посаді командира військової частини, а згодом – на посаді заступника начальника штабу з бойового управління військової частини, організував схему систематичного привласнення паливно-мастильних матеріалів. До протиправної діяльності він залучив підлеглих військовослужбовців: солдата, який фактично виконував обов’язки його особистого водія, та головного сержанта – начальника складу паливно-мастильних матеріалів, – уточнюють в Спеціалізованій прокуратурі.

Для приховування нестачі пального його нібито списували через службову документацію як

використане за призначенням.

Скільки й чого продали

У матеріалах справи йдеться про привласнення 19 530 літрів пального. Серед них – майже 11 тисяч літрів дизельного пального та понад 8,6 тисячі літрів бензину різних марок.

Правоохоронці викрили фігурантів у жовтні 2025 року під час спроби реалізації чергової партії. В ході слідчих дій було вилучено майже дві тонни готового до продажу пального.

Загалом обвинувачені продали в умовах воєнного стану пального майже на один мільйон гривень, завдавши обороноздатності країни відчутної шкоди. Фото: прокуратура України

За рішенням суду вилучені пально-мастильні матеріали передали військовій частині для подальшого використання під час виконання бойових завдань.

Майно арештоване

На майно обвинувачених накладено арешт. Наразі кримінальне провадження передано до суду для розгляду по суті.

Останнім часом правоохоронці дедалі частіше повідомляють про розкрадання пального, запчастин та іншого майна військових частин. Такі злочини особливо болісно позначаються на забезпеченні армії, адже саме паливо залишається одним із ключових ресурсів для роботи автомобільної техніки, генераторів та логістики підрозділів.

Водночас відповідно до статті 62 Конституції України особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.