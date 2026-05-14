Toyota може випустити компактний пікап на базі RAV4: як він виглядатиме

В інтерв'ю виданню Automotive News очільник північноамериканського підрозділу компанії заявив, що створення пікапа на платформі популярного кросовера RAV4 є стратегічною можливістю для бренду. За його словами, дилерська мережа вже тривалий час очікує на таку модель, щоб задовольнити запити клієнтів, яким потрібен практичний автомобіль меншого розміру, ніж середньорозмірний Tacoma.

Попри очевидний інтерес, керівництво закликає до терпіння. Операційний директор Марк Темплін раніше зауважував, що цей сегмент ринку все ще залишається відносно невеликим, тому бренд ретельно аналізує доцільність запуску, щоб продукт був максимально конкурентоспроможним.

Конкурентне середовище та технічний потенціал

На сьогодні головним гравцем у класі компактних пікапів є Ford Maverick, продажі якого у 2025 році сягнули 155 051 одиниці, продемонструвавши зростання на 18,2%. Водночас Hyundai Santa Cruz, який був іншою помітною пропозицією, втрачає позиції, що змушує корейського виробника переорієнтуватися на більші та традиційніші моделі.

Вибір платформи RAV4 замість компактнішої TNGA-C на якій базується Corolla виглядає логічним кроком. Поточний кросовер RAV4 вже має здатність буксирувати вантажі вагою до 1587 кг, що майже відповідає показникам лідера сегмента від Ford. Використання цієї бази дозволить створити просторіший та потужніший пікап з комфортом легкового автомобіля.

Практичність проти бездоріжжя

Експерти припускають, що майбутня новинка не буде настільки орієнтованою на суворе бездоріжжя, як рамні моделі бренду. Проте пікап на базі кросовера запропонує оптимальний баланс для щоденного використання: низьку витрату палива (особливо у гібридних версіях), легкість маневрування в місті та достатню вантажопідйомність для господарських потреб за доступною ціною.

Подібну стратегію використання гібридів компанія також збереже і для кросовера, оскільки очільники Toyota підтвердили, що електрична версія RAV4 не з’явиться найближчим часом.