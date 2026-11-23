Як повідомляє офіційний пресцентр компанії Culina, відвантаження нових вантажівок розпочнеться вже найближчими місяцями, а повністю вся партія вийде на маршрути до літа 2027 року і навіть раніше.

Таке рішення керівництво ухвалило не на порожньому місці. У 2024 році перевізник уже взяв на пробу 134 тягачі Volvo FH, і вони показали відмінну паливну ефективність у реальних умовах експлуатації.

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Технології заради економії

Масштабне замовлення британців підтвердили в пресслужбі компанії Volvo Trucks. Нові моделі FH Aero розроблені з прицілом на максимальну аеродинаміку. Завдяки оновленому дизайну та сучасним бортовим системам ці машини здатні знизити споживання пального та викиди на п'ять відсотків.

Крім того, вантажівки отримають систему прогнозного круїз-контролю. Замість традиційних дзеркал тут встановлені камери відеоспостереження, що покращує оглядовість та загальну безпеку на дорозі.

Вантажівки будуть поставлені трьома партіями. Повну квоту виробник техніки обіцяє видати до другого кварталу 2027 року. Фото: Volvo Trucks

Нові тягачі Volvo FH16 780 / FH16 Aero (див. відео внизу) для Culina Group оснащені двигунами D13TC Step E, що відповідають стандарту Euro-6, які використовують технологію турбокомпаунду для забезпечення додаткових 300 Нм крутного моменту.

Інноваційні двигуни тягачів поєднуються з популярною 12-ступеневою автоматичною коробкою передач Volvo I-Shift та прогнозованим круїз-контролем I-See, що забезпечує значні переваги в екологічності та експлуатаційних характеристиках.

FH Aero забезпечує суттєве зниження споживання енергії та викидів до п'яти відсотків завдяки вдосконаленому аеродинамічному дизайну та впровадженню нових технологій. До них належить впровадження системи моніторингу камерами Volvo (CMS), яка сприяє покращенню аеродинамічних характеристик, але в першу чергу підвищує безпеку та видимість.

"Більш ефективна робота та зменшення впливу наших транспортних операцій на навколишнє середовище є ключовими пріоритетами. Це дуже важлива угода для майбутнього компанії, бо інвестиції в найсучасніші технології дозволяють не лише економити пальне, але й гарантувати клієнтам стабільний та надійний сервіс, – зазначив гендиректор Culina Ліам МакЕлрой.

За словами керівника, сталий розвиток та експлуатаційна ефективність повинні йти пліч-о-пліч. Такі інвестиції допомагають нам досягти обох цілей, водночас забезпечуючи наших водіїв сучасними, безпечними та високоякісними транспортними засобами.

Масштаби автопарку

Варто зазначити, що після завершення постачань нові тягачі Volvo стануть вагомою частиною величезного флоту Culina. Загалом компанія оперує парком із понад 3500 вантажівок, які обслуговують найрізноманітніші сектори економіки у Великій Британії та Ірландії.