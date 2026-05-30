Mazda презентувала фірмове взуття для водіїв у стилістиці кросовера CX-5

Цей унікальний продукт розроблений для автомобілістів, які прагнуть мати комфортні кросівки як для повсякденних піших прогулянок чи походів до супермаркету, так і для максимально точного керування машиною під час поїздок, пише Carscoops.

Читайте також: Mazda CX-5 отримала "позашляхову" версію: як вона виглядає

Новинка створена у тісній кооперації з відомим японським взуттєвим брендом Spingle. Показово, що штаб-квартири та виробничі потужності обох компаній географічно розташовані в одному регіоні – місті Хіросіма.

Матеріали преміум-класу та зв'язок з інтер'єром Mazda CX-5

Процес розробки кросівок тривав рівно два роки. Упродовж цього часу дизайнерські та інженерні команди обох брендів активно взаємодіяли, регулярно відвідуючи автомобільні заводи та взуттєві фабрики один одного для досягнення ідеального результату. Головною візуальною особливістю моделі SP-MZD стало використання унікальної колірної палітри, запозиченої у популярного кросовера марки.

Покупцям запропоновано дві колірні конфігурації кузова взуття:

Спортивно-коричневий із чорним (Sport Tan/Black): у цій версії застосовано натуральну шкіру кенгуру, яка за своїм відтінком та фактурою точно повторює спортивно-коричневий колір шкіряного оздоблення салону нової генерації кросовера Mazda CX-5.

у цій версії застосовано натуральну шкіру кенгуру, яка за своїм відтінком та фактурою точно повторює спортивно-коричневий колір шкіряного оздоблення салону нової генерації кросовера Mazda CX-5. Повністю чорний (All Black): стриманий і непомітний варіант для поціновувачів класичного стилю.

Окрім високоякісної шкіри кенгуру, в конструкції кросівок активно використовується натуральна замша. Таке поєднання матеріалів забезпечує відмінну еластичність, дозволяючи взуттю ідеально гнутися під час натискання на педалі газу, гальма чи зчеплення, забезпечуючи водієві чудовий зворотний зв'язок.

Стриманий дизайн

Для компанії Mazda це вже не перший досвід у взуттєвій індустрії. Попередньою спробою автовиробника став випуск аналогічного взуття серії SP-MX5, присвяченого культовому родстеру марки. Проте та перша колекція виділялася дуже яскравими та експресивними кольорами, включаючи насичені червоні, білі та сині відтінки. Нові кросівки SP-MZD отримали більш зрілий та шляхетний дизайн, що має залучити ширшу аудиторію покупців, які раніше відмовилися від покупки через надмірну яскравість першої моделі.

Взуття випускається в семи універсальних розмірах за системою унісекс. Кожна пара кросівок ретельно пакується в оригінальну індивідуальну коробку, прикрашену дизайнерськими дизайнерськими ескізами цієї моделі. Виробництво всього тиражу повністю зосереджено на фабриці в Хіросімі.

Умови придбання

Продукт орієнтований виключно на внутрішній ринок Японії, і його поява в офіційних дилерських центрах інших країн є малоймовірною. Продажі здійснюються через спеціалізовані інтернет-магазини брендів Mazda та Spingle, а також у 14 фірмових роздрібних точках продажу взуттєвої компанії по всій країні. Вартість обох варіантів виконання зафіксована на позначці 26 500 японських єн, що за поточним комерційним обмінним курсом становить приблизно 166 доларів США.

Що робити європейським фанатам?