Комплект для гольфу від Bugatti коштує 72 000 доларів – більше, ніж новий Corvette

Нові ключки від Bugatti та Honma більше схожі на витвори мистецтва, ніж на предмети, які ентузіасти використовуватимуть на трав'яному полі. Проте за їхнім розкішним оздобленням ховаються передові інженерні рішення, пише Carscoops.

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Естетика гіперкарів

Натхненний дизайном задньої частини нового гіперкара Bugatti Tourbillon, ці ключки виглядають унікально. Вони мають спеціально фрезеровану головку з характерним захопленням й візуальні відсилки до аналогових тахометрів, що використовуються в панелях приладів автомобілів Bugatti.

Ергономіка кожної деталі продумана так, щоб гравець відчував максимальний контроль під час фінального удару. Попри колекційну цінність, ці ключки розроблені з прицілом на видатну "продуктивність". Bugatti та Honma випустили дві різні лінійки, що включають дорогі айрони, драйвери, вуди та патери. Матеріали тут підібрані з такою ж прискіпливістю, як і під час створення кузовів гіперкарів:

Колекція Beres Super Premium: Описується як колекційний витвір мистецтва і пропонується в конфігураціях Honma 3 Star, 4 Star та 5 Star, що свідчить про ексклюзивність матеріалів. Моделі 3 Star та 4 Star виконані у приголомшливому крижано-блакитному кольорі, натхненному фірмовим двоколірним фарбуванням машин Bugatti. Топова версія 5 Star буде випущена лімітованим тиражем лише у 20 комплектів по всьому світу.

Описується як колекційний витвір мистецтва і пропонується в конфігураціях Honma 3 Star, 4 Star та 5 Star, що свідчить про ексклюзивність матеріалів. Моделі 3 Star та 4 Star виконані у приголомшливому крижано-блакитному кольорі, натхненному фірмовим двоколірним фарбуванням машин Bugatti. Топова версія 5 Star буде випущена лімітованим тиражем лише у 20 комплектів по всьому світу. Колекція Tour World Premium: Орієнтована на серйозних гравців, які прагнуть безкомпромісного результату на полі. Ці ключки виготовлені з надлегкого та міцного титаново-вуглецевого композиту. Вуглеволокно забезпечує ідеальну жорсткість та баланс ваги, що дозволяє досягти максимальної енергоефективності при кожному замаху та ударі по м'ячу.

Цінник на ексклюзивні аксесуари вражає. Базовий 4 Star обійдеться у 3 200 доларів, а версія 5 Star – у 9 600 доларів. Найдоступніший повний набір Tour World Premium (3 Star) стартує від 6 500 доларів. Тим часом за версії Beres Super Premium на 3, 4 та 5 зірок доведеться викласти 12 500, 25 000 та 72 000 доларів відповідно.

Ця максимальна сума за комплект ключок перевищує вартість новенького базового спорткара Chevrolet Corvette Stingray 2027 модельного року, ціна якого в США починається від 70 000 доларів.