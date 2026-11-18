Як повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС, процедура передачі права керування не означає зміну власника, а лише фіксує законний статус водія на конкретний період. Власнику доведеться самостійно обирати, кому саме довірити машину – члену родини, колезі чи другу, адже система не пропустить кількох осіб одночасно.

Щоб офіційно оформити такий статус, людина обов'язково повинна мати чинне національне або іноземне посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, система перевірить, чи не позбавлений майбутній водій права керування та чи немає щодо нього тимчасових обмежень.

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Як оформити послугу без зайвих нервів

Найшвидший спосіб поділитися автівкою – зробити це онлайн через застосунок Дія або електронний Кабінет водія. У смартфоні достатньо відсканувати QR-код та підтвердити згоду обох сторін, після чого обробка заявки в реальному часі займе не більше п'яти хвилин.

Для прихильників традиційного формату залишається можливість особистого візиту власника та майбутнього водія до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Статус користувача скасовується автоматично, коли спливає узгоджений термін, змінюється власник авто або призначається інша людина.

Власник або сам водій можуть достроково розірвати цю домовленість у будь-який момент як через інтернет, так і офлайн. "Користуйтеся автомобілями відповідально, дотримуйтеся Правил дорожнього руху та обирайте сучасні цифрові сервіси", – закликають у відомстві.

Цифровізація послуг для водіїв

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, сьогодні чимало послуг МВС доступні у смартфоні без черг та паперової тяганини. Наприклад, через застосунок Дія можна не лише пошерити техпаспорт, а й легально продати чи купити легковик, якщо це перша угода в поточному році.

Водночас правоохоронці радять бути обережними та користуватися лише офіційними державними ресурсами. Нещодавно фахівці Кіберполіції попередили про шахраїв, які створюють фейкові сайти сервісних центрів та обіцяють видати водійське посвідчення без іспитів за передоплату.