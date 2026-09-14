Концепт Genesis Magma GT із V8 від гоночного прототипу готують до серійного виробництва

Останніми роками Genesis зосереджувалася переважно на преміальних седанах і кросоверах, зокрема G80, G90, GV70 та GV80. Водночас підрозділ Magma має розширити присутність марки у сегменті високопродуктивних автомобілів, пише Carscoops.

Magma GT уперше представили наприкінці минулого року. Відтоді концепт отримав оновлення, які наблизили його до потенційної серійної версії. Автомобіль має середньомоторне компонування та дизайн, характерний для суперкарів. Цього разу Magma GT вивели на публічний захід Tutto Bene Hillclimb поблизу озера Маджоре в Італії.

Попри концептуальний статус, автомобіль є повністю функціональним і здатний самостійно пересуватися. Разом із ним Genesis продемонструвала концепт X Skorpio. Це радикальний ралійно-рейдовий позашляховик, який також отримав двигун V8, але його перспективи серійного виробництва наразі виглядають значно менш очевидними.

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Genesis Magma GT отримав 3,2-літровий V8

Genesis не розкриває повний перелік технічних характеристик Magma GT. Водночас попередня інформація та демонстрація автомобіля на ходу вказують на використання бензинового V8 із подвійним турбонаддувом. Йдеться про новий 3,2-літровий V8, який має спільні технічні рішення з 1,6-літровим турбованим чотирициліндровим двигуном, що використовується в ралійному Hyundai i20 N WRC.

Гібридна версія цього силового агрегату також використовується в гоночному прототипі Genesis GMR-001 LMDh. Автомобіль бере участь у Чемпіонаті світу з перегонів на витривалість. Випробування двигуна в умовах тривалих перегонів можуть стати важливою частиною його подальшої адаптації для дорожнього автомобіля.

При цьому Genesis поки не підтвердила остаточні характеристики дорожньої версії. За попередніми даними, потужність Magma GT може сягнути близько 800 к.с., а від гібридної системи у серійній версії планують відмовитися.

Magma GT може вийти на ринок у 2027 або 2028 році