Кордон як бізнес: митник пропустив фуру із технікою, а прикордонник запропонував своє авто для контрабандистів

На Львівщині до суду передали справу митного інспектора, який пропустив через пункт пропуску вантажівку Renault з незадекларованою електронікою майже на 7 млн грн.

А на Буковині оголосили підозру начальнику одного з підрозділів Держприкордонслужби, котрий ніби "здав" контрабандистам сигарет логістику прикордонних нарядів і навіть запропонував власний автомобіль для перевезення їх товару.

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Renault з EcoFlow "перетворився" на засоби гігієни

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 34-річного державного інспектора одного з митних постів Львівської митниці. За даними слідства, у вересні 2023 року він оформлював вантажний автомобіль Renault, який прибув із Польщі через смугу руху "червоний коридор".

Попри обов'язковість митного контролю, інспектор не провів огляд транспортного засобу та дозволив йому залишити пункт пропуску. У результаті в Україну без сплати митних платежів потрапили 176 зарядних станцій EcoFlow, 46 додаткових акумуляторів, 110 консолей Nintendo Switch та 78 PlayStation 5 загальною вартістю майже 7 млн грн.

Повідомлення про підозру – це ще не вирок, але у слідства для суду зібрано вагомі докази протиправних дій митного інспектора. Фото: прокуратура Львівщини

Щоб приховати оборудку, посадовець, за версією слідства, вніс до системи митного оформлення неправдиві дані, зазначивши, що автомобіль перевозив лише засоби гігієни вагою 43 кг вартістю близько 1,7 тис. грн.

Через такі дії бюджет недоотримав понад 1,3 млн грн митних платежів. Інспектора обвинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні звітних документів.

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Прикордонник планував "зелений коридор" і власне авто для контрабанди сигарет

На Буковині прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно зі співробітниками СБУ викрили начальника одного з відділів 31 прикордонного загону, якого підозрюють у сприянні контрабанді сигарет до Румунії поза офіційними пунктами пропуску.

За матеріалами слідства, посадовець погодився за винагороду надавати організаторам інформацію про розташування фотопасток і прикордонних нарядів, визначати безпечний час для переправлення вантажу, а також змінювати маршрути підлеглих, щоб контрабандисти не потрапили в поле зору прикордонників.

Ще у формі, при званні та посаді, але через кілька хвилин слідчі завершать процедуру оголошення підозри й все те буде в минулому. Фото: Чернівецька прокуратура

Крім того, слідство стверджує, що офіцер був готовий особисто перевозити сигарети власним автомобілем через стаціонарний блокпост, розраховуючи, що службове становище допоможе уникнути перевірок. За кожен незаконно переправлений ящик сигарет він мав отримувати неправомірну вигоду.

Посадовцю повідомлено про підозру, його відсторонено від посади, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави понад 180 тис. грн.