"Королева бензоколонки" переказала 100 000 гривень на ЗСУ і дуже себе сварила за нелегальну АЗС

В одному з населених пунктів Харківській області на лаву підсудних сяде місцева жителька, яка відкрила автозаправну станцію без жодних дозвільних документів.
Власниця незаконної АЗС почала потужно донатити на ЗСУ, сподіваючись на пом'якшенн вироку в суді

ФОТО: БЕБ України|

З цієї цистерни продавали підпільно виготовлене пальне, якість якого була далеким від стандартів

Валентин Ожго
10 квітня, 07:20
logo0


Детективи БЕБ припинили фінансово-торгове свавілля, провели розслідування й скерували до суду обвинувальний акт.

Про це розповіла на своїй ФБ-сторінці пресслужба Бюро економічної безпеки України.

Без документів торгівля йшла жваво

У ході досудового розслідування встановлено, що жінка організувала продаж бензину, дизельного пального та скрапленого газу без ліцензії та державної реєстрації. Вона й не планувала цього робити.

Пальне закуповувала без документів про походження та якість, а реалізацію здійснювала за готівку, без фіскальних чеків.

В досудовому розсслідуванні поставлено крапку. Тепер справу за актом звинувачення буде розглядати суд. Фото: БЕБ України

Вилучення суд санкціонував

У ході обшуків детективи вилучили резервуар із 1350 літрів скрапленого газу з двома паливороздавальними колонками, цистерну для зберігання пального з обладнанням та 2500 літрів бензину, що не відповідає вимогам ДСТУ.

Нелегальну автозаправну станцію повністю демонтовано. Про це редакція Авто24 розповідала 6 березня (див. відео внизу).

Коли припекло, то відразу на ЗСУ донатити стала

Фігурантці повідомлено про підозру за незаконне зберігання та збут підакцизних товарів. Вона визнала вину та перерахувала 100 тис. грн на підтримку Збройних Сил України. Однак від суду це не врятує, хоча пом'якшення буде…

