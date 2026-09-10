Коштує як квартира в Києві: Aston Martin показав свій перший дорожній мотоцикл

Про вихід новинки повідомляє видання Road & Track. Британський виробник люксових авто знову об'єднав зусилля з французьким мотоательє Brough Superior.

Якщо їхній попередній спільний проєкт 2019 року був виключно трековою іграшкою, то новий AMB 002 Roadster отримав допуск на дороги загального користування.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Звісно, це не той транспорт, на якому ви будете їздити в офіс чи на дачу. Вартість такого апарату стартує від 122 тисяч євро. За ці гроші в Україні можна придбати розкішну квартиру або кілька нових преміальних кросоверів. Але для колекціонерів це справжня знахідка, адже випустять лише 300 таких екземплярів. Тим більше, що попит на мотоцикли в Україні постійно зростає.

Технології від суперкарів

Технічно байк ближчий до автомобілів, ніж здається на перший погляд. Замість звичайної трубчастої рами тут використали конструкцію, виточену з цільного шматка титану. Це дало ідеальне розважування 50:50.

Рушійною силою став 1083-кубовий двигун V-Twin з рідинним охолодженням, який видає 130 кінських сил. Тяги вистачить із головою, адже мотор налаштували саме для впевненої їзди містом та трасою, а не лише для гоночних рекордів.

Зовнішність мотоцикла малювали дизайнери Aston Martin, який знову на межі банкрутства. Карбоновий кузов, аеродинамічні "зябра" для охолодження та фірмові задні ліхтарі прямо відсилають до гіперкарів Valkyrie та Valhalla.

Збиратимуть кожен байк вручну у французькій Тулузі, а перші клієнти отримають свої замовлення ближче до кінця 2027 року.