Краш-тести, викиди і 200 сторінок документів: як авто отримує допуск до продажу

У Škoda Auto пояснили, що омологація – це фактично «допуск до життя» для автомобіля. Без сертифіката типового схвалення виробник не має права запускати модель у серійне виробництво і продавати її клієнтам.

Документ підтверджує відповідність авто вимогам безпеки, екології та технічним стандартам конкретного ринку.

До речі уряд планує замінити сертифікацію обовʼязковим техоглядом

Ринок диктує правила

Вимоги до автомобілів різняться залежно від країни. Те, що підходить для ЄС, може не відповідати нормам Австралії чи країн Перської затоки. Відрізняються екологічні стандарти, вимоги до світлотехніки, систем безпеки та навіть кліматичні тести.

Саме тому виробник змушений адаптувати модель під конкретний регіон. Для України це особливо актуально, адже ми орієнтуємося на європейське типове схвалення, але імпортуємо автомобілі з різних ринків.

Автомобіль як конструктор

Процес омологації починається не з усього авто одразу, а з його складових. Близько пів сотні компонентів – скло, ремені безпеки, фари, шини – мають власні сертифікати. Їх зазвичай отримують постачальники.

Далі настає етап системних випробувань вже цілого автомобіля. Тут перевіряють відповідність приблизно шести десяткам регламентів і стандартів. Кількість тестів залежить від типу силової установки – бензин, дизель, плагін-гібрид чи електромобіль – а також від набору систем допомоги водієві.

Окремо оцінюють правильність встановлення вузлів. Наприклад, фари мають бути на чітко визначеній висоті, ремені безпеки – витримувати навантаження, а крила – повністю закривати колеса, щоб бруд не летів на кузов. До цього додаються краш-тести та заміри викидів.

Тестування поглинання енергії удару за допомогою форми голови. При ударі не може статися травма.

200 сторінок дозволу

У Європі фінальним етапом є процедура EU Whole Vehicle Type Approval. Після її проходження модель отримує сертифікат, який дозволяє запуск серійного виробництва. Обсяг документації може сягати 200 сторінок, а окремі розділи, наприклад щодо екології, мають ще сотні сторінок додатків.

На основі типового схвалення кожен випущений автомобіль отримує COC – сертифікат відповідності. Фото Skoda

Це своєрідне «свідоцтво про народження» машини. Без нього неможлива перша реєстрація та отримання номерних знаків.

Для українських покупців це означає просту річ: якщо авто має коректний COC і відповідає європейському тип-схваленню, його можна без проблем поставити на облік.

Робота не закінчується після старту продажів

Навіть після початку серійного виробництва омологаційна робота триває. Модель постійно модернізують. Щороку виробник може вносити кілька технічних змін. Якщо вони впливають на параметри безпеки чи екології, доводиться оновлювати сертифікацію.

Наприклад, поява нового двигуна в лінійці потребує повторних замірів викидів і шуму. Якщо це найважча версія моделі, можуть знадобитися додаткові краш-тести та перевірки гальмівної системи. А от нова комплектація на кшталт Sportline зазвичай проходить процедуру як розширення вже чинного схвалення, без старту «з нуля».

Перевірка ременів безпеки. Фото Skoda

Чому це важливо для покупця

Омологація – це не формальність. Вона гарантує, що автомобіль відповідає стандартам безпеки та екології. Для українського ринку, який активно імпортує авто з ЄС і США, розуміння цього процесу допомагає уникнути проблем із реєстрацією та сертифікацією.

Фактично за сухими цифрами, протоколами та сотнями сторінок документів стоїть проста річ – допуск автомобіля до доріг загального користування. І без цього жодна нова модель не виїде з автосалону.