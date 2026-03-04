Кросовери Renault отримали нові технології та ще більше “преміуму”, але не для України

Як повідомляє Renault, моделі Austral, Espace та Rafale отримали масштабні оновлення обладнання й цифрових сервісів, а попит на топові версії Esprit Alpine та Atelier Alpine вже формує більшість продажів. Мова йде про європейський ринок – ці моделі в Україну офіційно не поставляються.

Ставка на “верхній” сегмент спрацювала

Renault продовжує рух у бік більш дорогих і технологічних версій. І цифри це підтверджують.

У 2025 році Austral, Espace та Rafale забезпечили бренду 444 тисячі продажів у C- та D-сегментах. Це плюс 7,9% до попереднього року. З них 158 тисяч припали на Францію. Бренд зберігає лідерство у сегменті повних гібридів на французькому ринку — позиція, яку Renault утримує з 2023 року.

Особливо показовий приклад — Rafale. 85% клієнтів обирають саме топові версії Esprit Alpine та Atelier Alpine. У Austral майже половина покупців зупиняється на Esprit Alpine. В Espace частка комплектацій Esprit Alpine та Iconic сягає 66%.

Це означає, що клієнт готовий платити за оснащення, дизайн та технології.

Гібридна ефективність без компромісів

Усі три моделі доступні з повногібридною силовою установкою E-Tech потужністю 200 к.с. Витрата пального — 4,7 л/100 км у Austral та 4,8 л/100 км у Espace і Rafale. Запас ходу на одному баку — до 1100 км.

Флагманський Rafale додатково пропонує версію E-Tech 4x4 300 к.с. plug-in hyper hybrid, розроблену інженерами Alpine. Акумулятор на 22 кВт·год дозволяє щодня пересуватися в повністю електричному режимі.

Для українського ринку, де після 2026 року очікується перегляд податкових стимулів для електромобілів, саме такі гібридні рішення можуть стати “золотою серединою” між економією та універсальністю.

Qi2 і більше “цифри” в салоні

Renault став одним із перших виробників, хто інтегрував бездротову зарядку стандарту Qi2 (MagSafe для iPhone). Магнітне кільце дозволяє уникати перегріву та забезпечує до 50% заряду за годину.

Оновлено й пакет підключення. Завдяки платформі Airnity авто отримує вбудований інтернет-трафік — 2 ГБ на місяць протягом трьох років. Додатки OpenR link тепер можуть працювати без роздачі зі смартфона.

Найближчим часом Google Assistant замінить новий AI-помічник Gemini. Він працює як повноцінний розмовний асистент: розуміє природну мову, дозволяє переривати відповіді, змінювати мову в процесі діалогу.

Контроль втоми і “розумний” режим їзди

У стійці A з’явилася камера моніторингу стану водія. Якщо система виявляє втому або ознаки дискомфорту, автомобіль може поступово зупинитися з увімкненою аварійною сигналізацією.

Замість режиму MySense тепер використовується Smart mode. Авто самостійно перемикається між Eco, Comfort та Sport залежно від стилю керування. При обгоні активується спортивна реакція, у місті — економічний алгоритм.

Дизайн і деталі, які обирають

Опціональний дах Solarbay з електрохромним затемненням замовляють 40% клієнтів Espace і Rafale.

Аудіосистема Harman Kardon також має високий попит — до 40% покупців додають її до конфігурації.

Austral та Espace отримали новий колір кузова Slate Blue Satin. Rafale — нову оббивку з чорного текстилю з зернистим покриттям.

Renault переманює клієнтів “преміуму”

Понад половина покупців Rafale раніше не володіли Renault. Майже 50% з них пересіли з моделей преміальних брендів.

Це прямий сигнал: французька марка поступово закріплюється у вищому сегменті, пропонуючи набір технологій і оснащення, які ще кілька років тому асоціювалися з німецькою “трійкою”.

Поки що всі оновлення доступні для замовлення у Франції. Питання появи цих версій в Україні залежатиме від стратегії локального імпортера та попиту на гібридні C/D-кросовери.