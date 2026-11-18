Як повідомляє Закарпатська обласна прокуратура спільно з місцевою поліцією, організатором виявився мешканець села Тур’ї Ремети. Чоловік виконував роль гіда та супровідника для клієнтів, яких підшукували його спільники через популярні месенджери.

Цього разу "туристом" став житель Броварів на Київщині. За вказівкою кураторів він приїхав до Ужгорода, де його зустрів підозрюваний та відвіз автівкою до власного будинку в прикордонній зоні для підготовки до фінального ривка.

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Фінансові нюанси та провал операції

Прайс за таку послугу виявився чималим. Спочатку клієнт перерахував 1700 доларів авансу на вказаний криптогаманець, а решту суми мав віддати готівкою вже на місці.

Дорогою до кордону організатор провів детальний інструктаж, пояснивши, як саме вони будуть пробиратися через ліс в обхід офіційних пунктів пропуску.

Трансфер до власної оселі не допоміг: щойно отримав гроші за нездійсненну послугу, як сам вирушив до "казьонного дому". Фото: з матеріалів слідства

Проте реалізувати цей план не судилося, адже оперативники СБУ та прикордонники затримали ділка якраз у момент передачі залишкових 9800 доларів.

"Фігуранту вже інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів, – зазначають у відомстві.

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Наразі суд відправив чоловіка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 266 тисяч гривень, але прокуратура вже оскаржує це рішення, вважаючи суму занадто м'якою.

Ринок нелегальних послуг не збавляє обертів

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, апетити організаторів подібних трансферів суттєво відрізняються. Водночас трапляються і значно дорожчі пропозиції, є дешевші, але всі вони розраховані на довірливих людей і зазвичай завершуються невдало.