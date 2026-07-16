Куди скаржитися на корупцію в сервісних центрах МВС: НАЗК випустило покрокову інструкцію

Для громадян, які вирішили витратити свій час та зусилля для боротьби з корупцію у державних органах, зокрема сервісних центрах МВС, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) спільно з Програмою підтримки ОБСЄ для України презентувало новий практичний гайд “Повідомлення про корупцію”.

Цей посібник покликаний стати алгоритмом для кожного, хто не бажає користуватись корупційними схемами, а хоче з ними боротись. До розробки та презентації документа долучилися також представники Національної поліції, Укрзалізниці, Міноборони та БЕБ.

Навіщо така інструкція

Статистика НАЗК свідчить про серйозні прогалини в комунікації:

Низька активність: за результатами соціологічного дослідження, лише 7% громадян, які стикалися з проявами корупції, повідомили про це правоохоронцям чи профільним відомствам.

Помилки в адресатах: водії та заявники часто плутають повноваження органів і не знають, куди саме надсилати скаргу, через що розслідування гальмуються.

Нестача доказів: лише 20% усіх отриманих НАЗК повідомлень містять конкретні факти, на основі яких можна відкрити провадження чи запустити моніторинг способу життя чиновника. Інші 80% звернень або не належать до компетенції відомства, або оформлені без належної доказової бази.

Як складена інструкція

Новий довідник детально роз'яснює:

Що саме з юридичного погляду є корупційним правопорушенням;

До якого саме державного органу (НАЗК, НАБУ, Нацполіція тощо) можна звертатися залежно від конкретної ситуації;

Як правильно зафіксувати та оформити інформацію, щоб звернення стало офіційною підставою для перевірки;

Які існують канали зв'язку, як розглядаються заяви та як оскаржити бездіяльність посадовців, якщо справу намагаються "зам'яти".

Окремо в НАЗК нагадали, що для водіїв та працівників транспортної чи будь-якої іншої сфери, які дізналися про махінації безпосередньо на роботі, службі чи під час навчання, діє раніше розроблений окремий посібник для викривачів.

Втім, варто пам’ятати, що за українським законодавством кримінальна відповідальність за корупцію лежить як на тому хто бере хабаря, так і на тому хто його дає. Окрім того, повідомляючи про корупцію потрібно бути готовим до тривалої взаємодії з правоохоронними органами: свідчення, допити, слідчі експерименти, заяви та інші процедури вимагають певних зусиль та часу.