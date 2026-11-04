Культова Toyota Celica офіційно повертається: чи чекати спорткар на звичайних дорогах

Як повідомляє видання Motor1, новий гоночний автомобіль GR Celica вийде на старт під егідою новоствореної команди Toyota Racing. Він виступатиме пліч-о-пліч із наступним поколінням ралійного хетчбека GR Yaris, який залишиться під крилом звичного колективу Gazoo Racing.

За інформацією журналістів, за кермо відродженої легенди сядуть пілоти Елфін Еванс, Олівер Сольберг та Самі Паярі. Обидві машини будуть побудовані за новим технічним регламентом WRC, який набуде чинності у 2027 році, та матимуть абсолютно однакові показники потужності.

Розробка обох болідів вже кипить у ралійній штаб-квартирі бренду у фінському місті Ювяскюля. Очікується, що процес омологації нових автомобілів повністю завершиться ще до кінця 2026 року.

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Чи буде серійна версія

Хоча виробник поки не робив гучних заяв щодо цивільної версії, повернення гучного імені у великий автоспорт є дуже промовистим сигналом. Компанія вже тривалий час натякає на відродження свого доступного купе для ентузіастів.

Ще на початку цього року на дорогах Португалії помітили загадковий дводверний прототип Toyota під час тестів. Його класичні пропорції чітко давали зрозуміти, що це точно не Yaris, а наступні випробування на треку лише підігріли інтерес фанатів до майбутньої дорожньої новинки.