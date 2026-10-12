Культовий Citroёn 2CV повертається на ринок: ціна вражає, а в дверях є класичне місце для яєць

Світова прем'єра концепту відбулася на Паризькому автосалоні. "Серійна версія з'явиться у 2028 році", – офіційно пообіцяли представники бренду, несподівано порушивши клятви попередніх керівників ніколи не відроджувати цю модель.

Дизайнери Citroën вирішили не просто погратися з ностальгією, а пірнули в ретро-стилістику з головою. Автомобіль отримав усі класичні риси свого знаменитого предка: глибокий ребристий капот, круглі фари на випнутих крилах та характерний брезентовий дах, що відкидається назад.

При цьому новинка виглядає значно мускулистішою за оригінальну автівку. Широка колія та масивні 19-дюймові колеса щільно заповнюють арки, хоча загальна довжина машини становить лише 3,76 метра, що на 20 сантиметрів менше за класичну модель.

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Салон для пікніків та яєць

Інтер'єр концепту зовсім не виглядає бюджетно, хоча й наслідує мінімалізм оригіналу. Головною фішкою стали знімні сидіння-лавки, які можна витягнути на вулицю для пікніка, та портативний кошик на підлозі, що виконує роль центральної консолі.

Найцікавіша деталь ховається у дверях – там передбачено спеціальний вбудований відсік для зберігання яєць. Це пряма відсилка до технічного завдання 1930-х років, коли інженерам наказали створити авто, здатне провезти кошик яєць зораним полем без жодної розбитої шкаралупи.

Техніка та запас ходу

Замість старого двоциліндрового двигуна з повітряним охолодженням тут встановлено сучасну електричну трансмісію. Керування здійснюватимься через класичне односпицеве кермо, а важіль перемикання режимів руху кумедно стирчить прямо з-під приладової панелі. Точних характеристик батареї та електромотора Citroën поки не розкриває.

Зважаючи на заявлений прайс у 15 000 євро, очікувати шаленої динаміки чи рекордного запасу ходу не варто. Орієнтиром може слугувати базова версія конкурента Renault Twingo, яка видає 81 кінську силу та проїжджає близько 262 кілометрів на одному заряді.

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