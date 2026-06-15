Культовий кей-кар Mazda Autozam AZ1 із дверима "крило чайки" продали за божевільну ціну

Для пересічного європейського чи американського покупця сума понад 23 тисячі доларів за вживану машину з крихітним двигуном потужністю лише 63 кінські сили може здатися абсурдною, проте унікальна конструкція та колекційний статус роблять цей екземпляр бажаним придбанням для поціновувачів автомобільної екзотики.

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Модель випускалася під колишнім молодіжним суббрендом компанії Mazda, а безпосереднім складанням машин займалася Suzuki. Своєю популярністю цей автомобіль зобов'язаний ефектному дизайну з дверима типу "крило чайки", низькому клиноподібному силуету та середньомоторному компонуванню, зазначає Carscoops.

Золота ера японських мікроавтомобілів та обмеження класу кей-карів

Модель Autozam AZ1 з'явилася на світ на початку 1990-х років, у період розквіту японської "економічної бульбашки", коли місцеві автовиробники змагалися у створенні найбільш нестандартних та сміливих інженерних проєктів. Основним викликом для конструкторів було втиснути спортивні амбіції у суворі рамки японського законодавства щодо пільгового класу кей-карів. Ці правила чітко лімітували зовнішні габарити, вагу, робочий об'єм двигуна та його граничну віддачу.

Технічні особливості та характеристики купе Autozam AZ1:

Трициліндровий бензиновий двигун із турбонаддувом об'ємом 657 кубічних сантиметрів;

Максимально дозволена за законом потужність 63 кінські сили та 85 Нм крутного моменту;

П'ятиступенева механічна коробка передач із короткими ходами важеля;

Споряджена маса транспортного засобу становить всього 720 кілограмів.

Через скромні характеристики силової установки динаміка розгону з місця до 100 км/год займає близько 10 секунд, що є досить скромним результатом. Проте завдяки середньому розташуванню мотора безпосередньо за спинами пасажирів, легкій кузовній структурі та низькому центру ваги, автомобіль забезпечує гарну керованість та унікальні емоції від водіння.

Проданий на аукціоні автомобіль за свою 34-річну історію подолав близько 54 000 кілометрів. Машина збереглась у гарному візуальному стані, хоча й отримала кілька модифікацій від попередніх власників. До списку неоригінального обладнання увійшли збільшені 14-дюймові легкові диски замість заводських меншого діаметру, спортивне кермо від ательє Mazdaspeed, яке має помітні сліди зносу, додаткові аналогові датчики на передній панелі, кастомна ручка перемикання швидкостей та магнітола марки Sony.

Чому Autozam AZ1 настільки рідкісний?