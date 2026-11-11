Культовий Mercedes-Benz SEC перетворили на 500-сильний рестомод: радикальні зміни та шалений прайс

Як повідомляють офіційні представники німецької компанії Mechatronik, інженери готують до випуску сучасну версію легендарного купе Mercedes-Benz SEC у кузові C126 із 1980-х років. Виробництво цього ексклюзивного автомобіля стартує у 2027 році, а тираж буде суворо обмежений – світ побачать лише 30 екземплярів.

Цей масштабний проєкт отримав офіційну назву Mechatronik M SEC, або ж M SEC 630, і його випуск приурочений до 30-річчя самого ательє, заснованого у 1997 році. Цікаво, що, незважаючи на те, що офіційна ціна поки залишається невідомою, весь лімітований тираж із тридцяти запланованих машин уже повністю розпродали ще до старту збирання.

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Який двигун отримав рестомод?

Під капотом цього рестомода ховається справжня класика від підрозділу AMG – атмосферний двигун M156 у конфігурації V8. Хоча історично Mercedes-AMG маркував його індексом 6.3 на честь легендарного мотора M100, фактичний об'єм цього агрегата становить 6,2 літра. Інженери Mechatronik вирішили не форсувати двигун, а повністю перезібрати його, щоб, як зазначають розробники, "забезпечити максимальну надійність та зберегти заводські манери". У результаті мотор видає солідні 500 кінських сил та 630 Нм крутного моменту, працюючи у парі з сучасною 7-ступеневою автоматичною коробкою передач AMG Speedshift 7G-Tronic та класичним заднім приводом.

Щоб автомобіль адекватно керувався з такою потужністю, ходову частину довелося суттєво модернізувати. Підвіску розробили спільно з іменитим брендом Öhlins, використавши гвинтові стійки з технологією Dual Flow Valve. Вона налаштована саме під вагу та баланс великого купе для комфортного щоденного використання, забезпечуючи м'яку їзду в стилі Grand Tourer. За безпечне гальмування відповідають потужні механізми, які постачає компанія Brembo.

Що змінили в екстер'єрі?

Зовнішність автомобіля зазнала радикальних змін завдяки використанню сучасних матеріалів. Купе отримало карбонові кузовні панелі, з яких виготовлені бампери, передні крила, пороги та тонкий задній спойлер. А от задні розширені колісні арки вирішили зробити зі сталі. Їх з'єднали з кузовом за допомогою спеціального склеювання, а не традиційного зварювання, щоб запобігти появі тріщин від втоми металу під час активної експлуатації. Доповнює сучасний образ фірмова LED-оптика, де світлодіодні Bi-LED модулі акуратно інтегровані в оригінальні вузькі корпуси фар, забезпечуючи дальність освітлення до 380 метрів.

Для тих клієнтів, які прагнуть витиснути з машини максимум на треку, компанія запропонувала опціональний пакет GT-Package. Завдяки відмові від заднього ряду сидінь та встановленню легших компонентів суха вага купе знижується на 88 кілограмів. Це дозволяє скоротити час розгону до першої сотні з 4,2 до 4,0 секунд, а електронний обмежувач максимальної швидкості зміщується до позначки у 280 кілометрів на годину. Крім того, у цьому пакеті передні гальмівні диски збільшуються до 390 міліметрів.

Яким зробили салон?

Оновлений салон пропонує ідеальний баланс між класичною естетикою та сучасними технологіями. Покупцям доступні чотири варіанти сидінь, починаючи від повністю відновлених оригінальних крісел і закінчуючи спортивними карбоновими ковшами Recaro. Аналогова панель приладів зберегла свій автентичний вигляд, але отримала непомітно вписаний цифровий екран телеметрії. Замість чужорідних сучасних планшетів на центральній консолі красується класична магнітола, яка при цьому підключена до преміальної аудіосистеми потужністю 1560 Вт із десятьма динаміками.

Де збирають кожен екземпляр?

Процес створення кожного такого шедевра вражає своєю ретельністю. Усі роботи проводять у штаб-квартирі Mechatronics vehicle and engine technology GmbH, що розташована у німецькому містечку Плайдельсгайм. Кожен автомобіль будують на базі наданого клієнтом донора, причому машину розбирають до голого металу та проходять антикорозійну обробку. Надзвичайно важливою деталлю для колекціонерів є повне збереження оригінального VIN-коду донора C126, що значно спрощує подальшу реєстрацію класичного авто у США та Канаді.

Перші динамічні випробування прототипу вже успішно пройшли на приватному іспанському гоночному треку Ascari Club, де автомобіль отримав високі оцінки від провідних автомобільних журналістів, зокрема з видання Top Gear. І хоча офіційний прайс тримається у суворому секреті, на профільних форумах експерти зазначають, що вартість лише базових інженерних робіт, без урахування ціни самого автомобіля-донора, стартує від 500 тисяч євро.

Що відомо про конкурентів?

Цікаво, що в один день із німецьким анонсом американське ательє RENNtech із Флориди представило свій екстремальний рестомод на базі цієї ж моделі під назвою RENNtech SEC V12 Widebody. Американці пішли іншим шляхом, встановивши 7,5-літровий V12 на 660 сил та механічну трансмісію. Це яскраво демонструє два абсолютно різні підходи до класики: стриманий німецький стиль з атмосферним V8 проти брутальної американської потужності.