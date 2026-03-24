Культовий Nissan 200SX з Need for Speed: Underground продають за 57 тисяч доларів

Nissan 200SX (Nissan Silvia)
В Україні з’явилась у продажу рідкісна пропозиція для поціновувачів японського автотюнінгу. В Одеса виставили на продаж купе Nissan 200SX у глибоко модифікованому стані, виконаному в стилі JDM, пише topgir.com.ua.
Що відомо про автомобіль
Йдеться про модель 1997 року — представника п’ятого покоління (S14 після рестайлінгу), яка традиційно вважається однією з найпопулярніших платформ для тюнінгу.
Автомобіль оснащений:
- 2,0-літровим бензиновим двигуном;
- потужністю близько 200 к.с.;
- механічною коробкою передач.
Продавець зазначає, що авто має одного власника, а остання реєстраційна дія відбулася у 2023 році.
Тюнінг і стан
Машина позиціонується як завершений проект у стилі JDM — напрямку, що передбачає глибокі технічні та візуальні доопрацювання японських авто.
Хоча повний список змін не розкривається, відомо, що:
- автомобіль брав участь у змаганнях;
- має нагороди;
- перебуває у «ідеальному» технічному стані;
- усі документи оформлені належним чином.
Фактично йдеться не просто про авто, а про готовий проект, у який уже вкладено значні ресурси.
Ціна та умови
За Nissan 200SX просять 57 805 доларів (близько 2,56 млн грн). Продавець також розглядає обмін, але з чіткою умовою — на мотоцикл Suzuki M109R з доплатою.
Контекст
Nissan 200SX давно став культовою моделлю серед фанатів дрифту та JDM-культури. Такі авто часто використовують як базу для проектів завдяки задньому приводу, збалансованому шасі та великому потенціалу для модернізації.
Висновок
Запропонований екземпляр — це не просто старий спорткар, а повноцінний тюнінг-проект із гоночною історією. Висока ціна пояснюється не віком авто, а обсягом доробок, станом і унікальністю — подібні машини орієнтовані на вузьке коло ентузіастів, а не масового покупця.