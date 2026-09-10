Купівля авто з-за кордону обернулася фіаско: як українців кинули на 2 мільйони гривень

Як повідомляє Національна поліція України, зловмисники діяли за класичною, але дуже переконливою схемою в інтернеті. Вони розміщували привабливі оголошення про продаж дорогих автомобілів, які нібито мали пригнати в Україну під замовлення.

Лише за умови повної оплати

Щоб приспати пильність клієнтів, шахраї використовували чужі імена та надсилали готові відеоогляди машин, просто завантажені з мережі. Апетити у фігурантів були серйозні: вони вимагали від покупців повну передоплату за транспортний засіб.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Крім вартості самого авто, довірливі водії мали скинути ще 500 доларів зверху за так звану доставку. Щойно гроші падали на рахунки ділків, будь-який зв'язок із "продавцями" миттєво обривався.

Шестимісячний бізнес-тур з продажу вигаданих автівок завершився арештом і тепер суд має винести ухвалу. Фото: з матеріалів слідства

Що відомо про схему шахраїв

За даними слідства, цей прибутковий бізнес проіснував з жовтня 2025 по березень 2026 року. За цей час на гачок потрапили жителі різних областей, включно із захисниками та їхніми родинами, які шукали надійний транспорт. Слідчі задокументували 14 епізодів, в яких фігуранти справи ошукали людей на загальну суму завданих потерпілим збитків майже два мільйони гривень.

Наразі слідчі повністю завершили розслідування фактів шахрайства та відмивання грошей. Обвинувальний акт вже поїхав до суду, і якщо провину доведуть, майно аферистів конфіскують на користь держави.

В ході санкціонованих арештів вилучено речові докази, в т.ч. отримані злочинним шляхом гроші. Фото: з матеріалів слідства

Скільки "світить"

На підставі зібраної доказової бази фігурантам висунуто обвинувачення, залежно від їхніх дій, за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 – організація заволодіння, заволодіння та пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинені в умовах воєнного стану, повторно, організованою групою, що завдало значної шкоди потерпілому;

- ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 – організація легалізації, легалізація та пособництво у легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою.

Максимальне покарання за такі злочини – 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.