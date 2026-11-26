Як повідомляє офіційна сторінка компанії Felbermayr у Facebook, нові чотиривісні монстри базуватимуться в містах Меммінген, Лаутерах та Вельс.

Транспортні засоби отримали колісну формулу 8x6 та потужні 15,6-літрові двигуни на 630 кінських сил, що дозволить їм виконувати найскладніші завдання у сфері спеціальних перевезень.

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Що замість зчеплення

Головна фішка цих вантажівок ховається у трансмісії, де замість звичайного фрикційного зчеплення працює гідравлічна муфта з турборетардером. Це означає, що крутний момент передається через рідину під тиском. Така технологія гарантує ідеально плавний старт і дозволяє повзти на мінімальній швидкості без ризику спалити зчеплення під екстремальним навантаженням.

Звісно, цифра у 1000 тонн не означає, що один тягач самостійно потягне таку масу. Зазвичай це командна робота, коли два або три автомобілі об'єднуються в один автопоїзд: одні тягнуть спереду, інші штовхають ззаду.

Таких гігантів у Європі мізер – виготовлений за індивідуальним замовленням штучний товар. Фото: Felbermayr

Спеціальне обладнання та комфорт

Саме для такої синхронної роботи передня частина кожного Mercedes-Benz Arocs оснащена надміцним зчіпним пристроєм під 90-міліметрову петлю. Для перевізника ця версія вже добре знайома не один рік, в автопарку такі машини є (див. відео нижче).

За кабіною змонтовано масивну вежу, де розмістилися додаткові радіатори охолодження, адже під час перевезення сотень тонн двигун і трансмісія виділяють колосальну кількість тепла.

Водіям також гріх скаржитися на умови праці, адже компанія подбала про їхній комфорт під час тривалих рейсів. У спальних кабінах встановлено телевізори, додаткові камери огляду, по три радіостанції для зв'язку з колегами, а зовні змонтовано зручні платформи з рифленого металу.

"Ці машини розширюють наш автопарк і виводять технології підйому та транспортування на новий рівень, – заявили представники австрійського перевізника.

Цікаво, що компанія планує експлуатувати цю техніку близько семи-восьми років, після чого машини відправляться на вторинний ринок. За словами дилерів, вживані 1000-тонні тягачі (див. відео внизу) розлітаються як гарячі пиріжки, адже це надзвичайно рідкісний і затребуваний товар у світі негабаритних перевезень.