Купили дві нові шини, а куди їх поставити: правило, про яке сперечаються водії

Автогонщик Олексій Мочанов у своєму Facebook звернув увагу на одну з найпоширеніших помилок під час заміни шин.

Якщо водій купує тільки дві нові шини, їх, за загальною рекомендацією шинної галузі, потрібно встановлювати на задню вісь незалежно від того, який у автомобіля привод. Такий самий підхід рекомендує, зокрема, Michelin: нові шини з кращим зчепленням мають стояти ззаду, щоб зменшити ризик раптового заносу на мокрій дорозі.

Чому не на ведучу вісь

На перший погляд усе здається очевидним: якщо автомобіль передньопривідний, то кращі шини потрібні спереду, адже передні колеса і тягнуть машину, і повертають її.

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Але під час руху важливо не лише передати тягу на дорогу. Усі чотири колеса одночасно відповідають за стійкість автомобіля під час гальмування та проходження поворотів.

Мочанов пояснює: якщо зчеплення першими втрачають передні колеса, автомобіль починає гірше повертати й прагне продовжувати рух прямо, хоча кермо вже повернуте. Це недостатня повертальність.

Якщо першою зривається задня вісь, задня частина автомобіля починає зміщуватися вбік, і машину може розвернути. Це вже надлишкова повертальність або, простіше кажучи, занос.

Обидві ситуації небезпечні, але раптовий занос задньої осі на швидкості зазвичай складніше виправити. Саме тому головне завдання - зберегти більший запас зчеплення позаду.

Особливо це важливо на мокрій дорозі

Різниця між новою та зношеною шиною найсильніше проявляється під дощем. Протектор має відводити воду з плями контакту шини з асфальтом. Чим більша залишкова глибина канавок, тим більше води шина може встигнути відвести.

Зношена гума раніше втрачає контакт із дорогою і швидше переходить в аквапланування. Тому якщо нові шини поставити спереду, а значно зношені залишити ззаду, на мокрому повороті саме задня вісь може першою втратити зчеплення.

У Michelin пояснюють цю рекомендацію саме тим, що нові шини забезпечують краще зчеплення на мокрому покритті, а їх встановлення ззаду зменшує ризик надлишкової повертальності та втрати стабільності.

До речі, Auto24 раніше розповідав, що буде, якщо неправильно встановити шини з направленим або асиметричним протектором. На мокрій дорозі помилки монтажу також можуть погіршувати відведення води та поведінку автомобіля.

А якщо автомобіль передньопривідний

Принцип не змінюється. Передні колеса дійсно одночасно передають тягу та задають напрямок руху. Але передній привод не може "підтягнути" задню частину машини, якщо задні колеса вже втратили контакт із дорогою.

Якщо спереду стоять нові шини, а ззаду значно зношені, автомобіль може впевнено заходити в поворот передньою віссю, але раптом втратити задню. Саме такий сценарій Мочанов називає небезпечнішим.

Якщо ж краща пара стоїть ззаду, першими можуть втратити зчеплення передні колеса. Машина тоді почне розширювати траєкторію та гірше повертати, але така поведінка зазвичай прогнозованіша для пересічного водія.

На задньому приводі правило те саме

Задньопривідний автомобіль нібито ще очевидніше "просить" нові шини назад, адже саме задні колеса передають тягу. Але причина рекомендації все одно не в приводі.

Кращі шини потрібні задній осі насамперед для стабільності в повороті та під час зміни навантаження. А вже додатковим бонусом стає краще зчеплення під час розгону.

Тому загальне правило залишається тим самим: якщо замінюється лише одна пара шин, кращу ставлять назад.

Повний привод теж не рятує

Ще одна поширена помилка - вважати, що автомобілю з AWD різниця у стані шин не так важлива.

Повний привод справді допомагає ефективніше передавати тягу під час розгону, але він не додає шині фізичного зчеплення з дорогою. Під час гальмування або повороту все одно вирішальними залишаються стан гуми, температура, покриття та швидкість.

Більше того, для багатьох повнопривідних автомобілів виробники встановлюють окремі обмеження щодо різниці у ступені зношення шин. Причина - різний діаметр коліс створює постійне навантаження на елементи трансмісії.

“Перед купівлею лише двох шин для AWD обов'язково перевіряйте інструкцію до конкретного автомобіля. Для деяких моделей різниця протектора допускається лише в дуже вузьких межах, а іноді доведеться міняти всі чотири колеса”, – говорить Олексі Мочанов.

Найкращий варіант - міняти всі чотири

І Мочанов, і виробники шин наголошують: найкращий варіант - встановлювати одразу чотири однакові шини з близьким ступенем зношення.

Саме так автомобіль отримує найбільш рівномірне зчеплення та передбачувані реакції на всіх чотирьох колесах.

Але на практиці водії нерідко змінюють лише пару через пошкодження двох шин, нерівномірний знос або банальне бажання розділити витрати. У такій ситуації й діє правило "краща пара - назад".

Із зимовими шинами є важливе уточнення

Це правило не означає, що взимку можна купити лише дві зимові шини, поставити їх назад, а попереду залишити літні.

Мочанов окремо наголошує: зимовий комплект має бути на всіх чотирьох колесах.

Якщо змішати зимові й літні шини по осях, різниця в зчепленні стане занадто великою. На снігу або льоду одна вісь триматиметься значно краще за іншу, через що поведінка автомобіля стане непередбачуваною.

Auto24 раніше пояснював, коли варто переходити із зимових шин на літні. Головним орієнтиром є не дата в календарі, а стабільна температура та реальні умови експлуатації.

А для тих, хто не хоче двічі на рік міняти комплект, існує ще один варіант. Auto24 розбирав переваги та недоліки сучасних всесезонних шин. Вони можуть бути зручним компромісом за м'якої зими, хоча теж мають свої обмеження.

Що ще перевірити під час заміни

Навіть правильне розташування нової пари не допоможе, якщо самі шини не відповідають автомобілю.

Потрібно перевірити розмір, індекс навантаження та швидкості, рекомендований тиск і напрямок обертання протектора. На спрямованих шинах правильний напрямок позначений стрілкою на боковині, а на асиметричних потрібно звертати увагу на маркування Inside та Outside. Auto24 детально пояснював, як читати маркування на шині.

І головне: правило про кращу пару ззаду не перетворює сильно зношені передні шини на безпечні. Якщо вони досягли критичного зносу, мають пошкодження або не відповідають вимогам виробника, міняти потрібно і їх.

Тому коротка формула Мочанова звучить максимально просто: чотири нові шини - найкращий варіант. Якщо міняєте лише дві - зазвичай ставте їх назад. А для повнопривідного автомобіля перед цим ще раз відкрийте інструкцію виробника.