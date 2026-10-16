Купили фальшиві права і пішли їх міняти: чим поплатилися троє водіїв у сервісних центрах МВС

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, суди винесли рішення у справах жителів Львівщини, Івано-Франківщини та Закарпаття, які принесли адміністраторам відверті підробки. В усіх випадках фахівці швидко виявили невідповідності, після чого до справи підключилася поліція.

У селі Галицьке на Львівщині чоловік надав бланк, серія та номер якого за базами даних належали зовсім іншій людині. За таку махінацію суд призначив йому 8500 гривень штрафу та зобов'язав оплатити проведення технічної експертизи документа.

Схожа історія трапилася в Коломиї, де клієнт хотів обміняти посвідчення з розмитим фото, невідповідними шрифтами та нечіткими написами. Ця спроба обійшлася йому у 5100 гривень штрафу плюс відшкодування судових витрат.

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Найсуворіше покарання отримав порушник у селі Кам’янське на Закарпатті. За використання фальшивки суд засудив його до двох років обмеження волі з випробувальним строком, зобов'язавши регулярно відмічатися в органах пробації.

Чому не варто купувати документи в інтернеті

Представники МВС вкотре наголошують, що будь-яка спроба скористатися купленими посвідченнями гарантовано веде до кримінальної відповідальності. "Обирайте виключно законний шлях отримання документів – це ваша безпека, репутація та відповідальність перед суспільством", – зазначають у відомстві.

Нагадаємо, раніше ми писали про курйозний випадок на Рівненщині, де водій зробив собі посвідчення за допомогою ChatGPT. Він роздрукував згенероване зображення на сувенірному бланку, але патрульні швидко виявили підробку під час нічної зупинки, що обернулося для креативного керманича штрафом та судимістю.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, аферисти вигадали нову зухвалу схему з фальшивими іспитами. Шахраї маскуються під офіційні установи, імітують складання практики в реальному місті, а потім надсилають жертві звичайний шматок пластику, якого не існує в жодній державній базі.