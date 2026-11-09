Купити у власність танк чи БРДМ цілком реально: у Британії виставили на продаж відреставрований FV107 Scimitar

Як повідомляє спеціалізований дилер Midland Military Vehicles на своїй сторінці у Facebook, гусенична машина пройшла глибоке технічне обслуговування в їхній майстерні. Техніка отримала британську реєстрацію, що дозволяє їй легально пересуватися дорогами, і зараз компанія активно шукає для неї нового власника.

Британські механіки виконали колосальний обсяг робіт, щоб повернути бойовій машині ідеальний стан. Зокрема, фахівці встановили нові військові акумулятори, повністю очистили паливну систему, замінили подушки кермового управління та відремонтували механізм перемикання передач.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Читайте також Латвія передасть ЗСУ рідкісні бойові машини

Крім того, гусеничний всюдихід отримав нові гальмівні колодки, сучасні світлодіодні вимикачі та оновлену систему вентиляції.

"Цей екземпляр повністю готовий до своїх наступних пригод і не потребує жодних додаткових вкладень, – зазначають представники компанії у своєму оголошенні.

Що ховається під бронею

Базова версія FV107 Scimitar належить до сімейства бойових розвідувальних машин CVR(T) і важить близько восьми тонн. Завдяки надійному дизельному двигуну Cummins об'ємом 5,9 літра та потужністю 195 кінських сил, ця бронемашина здатна розганятися по шосе до цілком пристойних 80 кілометрів на годину.

Зовні британська розвідувальна машина виглядає гарно, але про стан озброєння, ресурс двигуна та ціну нічого не сказано. Фото: Midland Military Vehicles

Корпус машини зварений зі спеціальної алюмінієво-цинково-магнієвої броні, яка надійно захищає екіпаж із трьох осіб від стрілецької зброї та уламків. Головним калібром виступає 30-міліметрова автоматична гармата L21 RARDEN із боєкомплектом на 160 снарядів, з якою спарений кулемет калібру 7,62 міліметра.

Читайте також Українські розвідники отримали модернізовані британські машини Scimitar MK2

Цікаво, що продавець не обмежується лише внутрішнім ринком і пропонує послуги експорту по всьому світу. Тож за наявності відповідного бюджету та дозволів, цей брутальний апарат цілком реально привезти навіть в Україну, де подібна техніка зараз має особливий попит.

До цього варто додати, що розвідувально-патрульні броньовані машини Scimitar вже стоять на озброєнні наших підрозділів і мають схвальні відгуки від військових. Свого часу такі постачання здійснювали оборонне відомство Великої Британії (див. відео внизу) та уряд Латвії.