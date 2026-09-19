Які вживані авто зараз продають дорожче, ніж вони коштували в салоні

Як пише австралійське видання Drive, аналітики компанії AutoGrab зафіксували цікавий тренд: низка автомобілів ігнорує закони ринку і приносить своїм власникам прибуток під час перепродажу. Йдеться не про колекційні ексклюзиви, а про звичайні машини на кшталт Suzuki Jimny чи Toyota Yaris Cross, які через два-три роки експлуатації зберігають понад 100% своєї початкової вартості.

Чому так відбувається і що це означає для водіїв? Головна причина – дефіцит нових авто та постійне зростання цін у дилерів. Наприклад, якщо людина хоче купити популярний гібридний кросовер сьогодні, їй часто пропонують чекати в черзі до пів року. Багато хто не хоче бути пішоходом так довго, тому йде на вторинний ринок і переплачує за "свіжу" машину з пробігом, аби сісти за кермо вже завтра.

Хто очолює рейтинг "прибуткових" авто

Абсолютним рекордсменом став рамний позашляховик Suzuki Jimny 2019 року випуску. Незважаючи на семирічний вік, його залишкова вартість становить майже 108%. Секрет простий: нові Jimny постійно дорожчають, а квоти для дилерів обмежені. Друге та третє місця ділять преміальний Lexus GX 2024 року та Porsche Macan (по 108%). Останній злетів у ціні через те, що бензинову версію зняли з продажу, а новий електричний Macan "зайшов" далеко не всім.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Традиційно сильно тримається Toyota. Гібридні Yaris Cross 2023-2024 років зберігають 106% вартості, RAV4 – 102%, а Land Cruiser Prado – 105%. Навіть старі Land Rover Defender 2012 року досі продаються за 101% від своєї початкової ціни.

Хоча ця статистика зібрана на австралійському ринку, українські реалії дуже схожі. У нас гібридні Toyota або дефіцитні позашляховики теж мінімально втрачають у ціні. Тому, якщо ви зараз обираєте нове авто і думаєте про його ліквідність у майбутньому, має сенс придивитися до масових японських кросоверів – це чи не єдина можливість їздити кілька років і майже нічого не втратити при перепродажі.