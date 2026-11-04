Купив за $2,3 млн, а продав за $18,5 млн: як власник рідкісного Ferrari зірвав куш на аукціоні

За даними аукціонного дому Broad Arrow Auctions, торги за цей унікальний лот супроводжувалися справжньою драмою. Аукціоністу навіть довелося скасувати попередній удар молотка через пропущену ставку та відновити боротьбу з позначки у 16,6 мільйона доларів.

У підсумку фінальна ціна з урахуванням усіх комісій склала 18 540 000 доларів. Це абсолютний світовий рекорд для серійної версії цієї моделі, яка не продавалася в рамках благодійних акцій. Цікаво, що перший власник замовив автомобіль через дилера Ferrari у Нью-Джерсі та заплатив за нього 2,3 мільйона доларів. Машину доставили клієнту у жовтні 2024 року, і за два роки вона проїхала смішні 81 милю, тобто близько 130 кілометрів.

Чим особливий цей суперкар

Головна фішка саме цього екземпляра полягає в його кольорі. Замість традиційних червоних чи жовтих відтінків власник обрав ультрарідкісний світло-зелений металік Verde Franesca. Тільки за це індивідуальне фарбування довелося доплатити понад 42 тисячі доларів. За такі гроші в автосалоні можна спокійно взяти новенький кросовер BMW X1 або Mercedes-Benz GLA.

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Салон автомобіля також вражає ексклюзивністю. Інтер'єр оздоблений чорною алькантарою у поєднанні з гірчичною джинсовою тканиною, а дах виконаний у вигляді знімної карбонової панелі. Разом із машиною новий покупець отримав фірмовий сертифікат автентичності, набір ексклюзивних червоних шкіряних валіз, рукавички для водіння та деталізовану масштабну модель авто.

Технічні характеристики

Під капотом цього монстра ховається 6,5-літровий атмосферний V12, який видає 840 кінських сил. Двигун працює в парі з семиступеневою роботизованою коробкою передач із двома зчепленнями. Така силова установка дозволяє суперкару вистрілювати до першої сотні всього за 2,75 секунди. Максимальна швидкість при цьому перевищує 340 кілометрів на годину.

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