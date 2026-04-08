Квиток на човен за ціною кросовера: на Закарпатті за переправу через Тису дерли по $17 000

Організатори оцінювали свої "послуги" від 11 до 17 тисяч доларів. Скидок не було, інструменти лояльності в оплаті відносно віку чи статі в розрахунках також не передбачалися.

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних. Про схеми та технологію викритих злочинів повідомила поліція Закарпатської області.

За трансфер до кордону авто вилучили

У Мукачівському районі затримано двох спільників — 31-річного мешканця села Рокосово та його 46-річного партнера з Горінчова.

Ціна питання: 11 000 доларів з клієнта. Ділки забезпечували повний супровід та доставку військовозобов'язаних безпосередньо до лінії кордону на власному авто.

На черговій спробі "підприємницької" діяльності обох організаторів затримали "на гарячому" після доставки двох чергових клієнтів мало не до смуги кордону. Поліція вилучила транспортний засіб, мобільні телефони та гроші.

Організаторів звинувачують у злочині за незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Поліція Закарпаття

Берегівщина: "Елітний" круїз на гумовому човні

Іншу схему організував 22-річний тернополянин. Він обрав більш ризикований маршрут - через річку Тиса.

Ціна питання: 17 000 доларів. Фігурант розробив маршрут поза офіційними пунктами пропуску. Для подолання водної перешкоди та переправлення до Румунії він видавав клієнтам гумовий човен.

Організатора затримали під час спроби переправити чергового "ухилянта".

Юридичні наслідки

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів).

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до функціонування цих каналів.