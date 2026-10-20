Кидають виклик Uber: у США запустили нове таксі на 500 в'єтнамських VinFast зі штатними водіями

Як повідомляє видання Motor1, офіційний старт роботи нового сервісу відбувся 13 жовтня, і компанія одразу охопила не лише сам мегаполіс, а й сусідній округ Оранж. Клієнти можуть викликати машину трьома способами: через фірмовий додаток, зателефонувавши на гарячу лінію або просто спіймавши вільне авто на вулиці.

Увесь стартовий автопарк складається виключно з п'ятимісних електричних кросоверів VinFast VF 8. Це означає, що кожна поїздка відбувається з нульовим рівнем викидів, що є вагомим аргументом для екологічно свідомих каліфорнійців.

Штатні працівники замість фрилансерів

Фундаментальна відмінність Green SM від звичних нам Uber чи Lyft полягає у підході до персоналу. Компанія самостійно купує та обслуговує машини, а водії приходять на повноцінну зміну, замість того, щоб вмикати додаток у вільний час на власному авто.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Перед тим як взяти першого пасажира, кожен із пів тисячі співробітників проходить суворий відбір та однакове навчання. Американська керівниця Green SM Хоанг Тхань Ханг підкреслила, що це не просто заміна автопарку, а спроба побудувати довіру з клієнтами крок за кроком.

"Інша половина рівняння – це якість обслуговування компанії та цілеспрямована взаємодія з клієнтами", – зазначила топменеджерка. За її словами, такий підхід спирається на передбачувані графіки та гарантовані роботодавцем пільги, що вигідно відрізняє сервіс від нестабільних заробітків у гіг-економіці.

Ціни та жорстка конкуренція

Щодо вартості проїзду, то тарифи розраховуються залежно від часу та відстані, а перші огляди порівнюють їх із прайсом на послугу Uber Comfort. Щоб швидко залучити аудиторію, новачкам пропонують щедрі знижки: мінус 50 відсотків на перші п'ять поїздок та спеціальну підписку Green Pass із щомісячними ваучерами.

Варто зазначити, що Лос-Анджелес став першим ринком для Green SM у США, хоча сама мережа стартувала у В'єтнамі ще у 2023 році. Зараз компанія планує розширювати штат і наймати нових місцевих водіїв, адже конкуренція на ринку Південної Каліфорнії шалена – тут уже активно працюють безпілотні роботаксі Waymo One та електрифіковані парки того ж Uber.