Київ закрив дороги для важких фур у спеку: кого стосується заборона

Київавтодор запроваджує у Києві тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту через спеку. Заборона діє за температури повітря понад +28 °C і стосується автомобілів масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь понад 7 тонн.

До речі що заборонено водіям автомобілів у спеку

Кого стосується заборона

Обмеження поширюються на великоваговий транспорт, який під час спеки створює найбільше навантаження на дорожнє покриття.

Коли асфальт перегрівається, він стає м’якшим і швидше деформується під вагою важких машин.

Саме тому влітку для фур традиційно вводять температурні обмеження.

Для легкових автомобілів, мікроавтобусів та легких вантажівок ці правила не застосовуються. Йдеться саме про важкий комерційний транспорт.

Які вантажі мають виняток

Заборона не стосується всіх вантажівок без винятку. Рух дозволений транспорту, який перевозить небезпечні, швидкопсувні, військові та гуманітарні вантажі.

Також обмеження не застосовуються до перевезення живих тварин і птиці. Окремий виняток передбачений для транспорту, який задіяний у запобіганні або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Тобто обмеження не повинні зупиняти критично важливі перевезення, але мають зменшити навантаження на дороги у найспекотніші години.

Де водіям чекати спаду температури

Водії вантажівок можуть перечекати спеку на спеціальних стоянках уздовж доріг. На автошляхах встановлюють відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.

Обмеження не є фіксованими на весь день. Їх переглядатимуть залежно від фактичної температури повітря. Якщо температура знизиться нижче порогового значення, рух важкого транспорту можуть відновити.

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Такі правила діятимуть і в регіонах

У решті областей України аналогічні обмеження вводитимуть за наявності температури понад +28 °C.

Для перевізників це означає, що літню логістику доведеться планувати з урахуванням прогнозу погоди. Найбільш зручними для руху важких вантажівок залишаються ранкові, вечірні та нічні години, коли температура нижча і ризик пошкодження дорожнього покриття менший.

Для дорожників такі обмеження — спосіб зменшити руйнування асфальту влітку. Адже ремонт доріг після деформацій від перевантаженого транспорту коштує значно дорожче, ніж тимчасове обмеження руху у спеку.