Китай експортував рекордну кількість вантажівок: боротьба за світовий ринок посилюється

Про новий рекорд із посиланням на дані Асоціації виробників автомобілів Китаю повідомляє спеціалізований ресурс 40ton.net.

Експорт продовжує стрімко зростати

За даними експертів Bitauto, експорт вантажної техніки з КНР переживає справжній бум. Великі міжнародні контракти FAW Jiefang, Sany та інших виробників дедалі частіше привертають увагу, адже китайські компанії активно нарощують свою присутність на світовому ринку.

Експорт очолює дев'ятка виробників

Загалом у формуванні експортних постачань беруть участь дев'ять основних виробників: FAW Jiefang, Dongfeng Commercial Vehicle, Dongfeng Huashen, Sany Heavy Truck, XCMG, Sinotruk, Foton Motor, BYD та JAC Motors.

До статистики входять вантажівки всіх класів – від легких міських моделей до магістральних тягачів і спеціалізованої техніки. За приблизними оцінками, понад 200 тисяч експортованих автомобілів припадає саме на важкий сегмент, що становить більш як третину всіх поставок.

За три роки експорт зріс майже на 80%

Показник у 578 тисяч вантажівок став рекордним для китайської галузі. Для порівняння, у першому півріччі 2025 року експорт становив 459 тисяч одиниць, а у 2023–2024 роках тримався на рівні 320–350 тисяч автомобілів.

Таким чином, лише за три роки обсяги експорту нових китайських вантажівок збільшилися приблизно на 80%.

Постачанням охопили майже 140 країн

Китайські вантажівки нині експортуються приблизно до 140 країн світу. Найбільшими ринками залишаються Росія, Казахстан та Узбекистан, а також низка країн Африки, зокрема Танзанія, Малаві, Зімбабве, Алжир і Єгипет.

Серед важливих напрямків експорту також країни Південно-Східної Азії – В'єтнам, Філіппіни, Таїланд та Індонезія, держави Аравійського півострова – Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія, а також великі ринки Латинської Америки, насамперед Мексика й Бразилія.

Внутрішній ринок сповільнюється

У самій КНР визнають, що експорт стає одним із головних драйверів розвитку галузі. Внутрішній ринок вантажівок у першому півріччі 2026 року зріс лише на 1,5%.

Попри це, китайський ринок залишається найбільшим у світі: лише за перші шість місяців року в країні було реалізовано 1,441 млн вантажівок усіх класів.