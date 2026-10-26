Китай може впровадити заборону на гігантські екрани та сенсори в авто

Як повідомляє Carscoops з посиланням на Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT), влада готує тотальну заборону на використання гнучких і складаних дисплеїв у транспортних засобах. Хоча серійних машин із такими технологіями на місцевому ринку ще немає, компанія BOE вже демонструвала подібні вигнуті екрани на початку цього року.

Згідно з новим документом, великі інформаційно-розважальні комплекси та проєкційні дисплеї повинні будуть проходити обов'язкові перевірки на безпеку для водія. Регулятори тестуватимуть їхню надійність в екстремальних умовах та під час аварій. Якщо екран визнають занадто відволікаючим, його просто не допустять до продажу.

Не лише екрани: за що ще візьмуться регулятори

Під приціл інспекторів потрапили й інші популярні фішки сучасних електрокарів. Наприклад, у Піднебесній планують заборонити використання сидінь із режимом невагомості під час руху. Зазвичай такі крісла сильно відкидаються назад і мають масивні підставки для ніг, що створює серйозні ризики для пасажирів у разі ДТП.

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Крім того, влада хоче покласти край використанню голосових команд для критично важливих функцій. Відкривати двері, капот або вмикати фари доведеться виключно фізичними перемикачами. До речі, раніше китайські відомства вже оголосили війну висувним електронним ручкам дверей, які часто блокуються після зіткнення.



За даними порталу CnEVPost, якщо ці пропозиції ухвалять, усі нові автомобілі, випущені з 1 січня 2027 року, повинні будуть відповідати жорстким стандартам. Машини, які вже перебувають у продажу, виробникам доведеться оновити до липня 2027 року, інакше їх знімуть із виробництва або відкличуть.

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