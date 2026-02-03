Китай забороняє приховані дверні ручки на електромобілях — нові правила можуть змінити світовий автодизайн

Згідно з новими стандартами, усі електромобілі, що продаватимуться в Китаї, повинні мати механічну систему відкривання дверей — як із зовнішнього боку, так і зсередини салону, повідомляє Auto24, посилаючись на Bloomberg.

Регламент почне діяти з 1 січня 2027 року, але для моделей, які вже отримали сертифікацію та перебувають на фінальній стадії запуску, передбачено перехідний період до початку 2029 року.

Корисно: Як відкрити двері Tesla в надзвичайній ситуації

Основна мета нововведення — гарантувати можливість швидкого відкривання дверей навіть у разі повної втрати електроживлення після аварії. Регулятори наголошують, що електронні системи не можуть залишатися єдиним способом доступу до салону, навіть якщо вони мають резервні акумулятори чи аварійні троси.

Трагічні аварії та проблеми з евакуацією пасажирів

Вирішальним фактором для перегляду стандартів стали кілька серйозних ДТП із займанням електромобілів, зокрема інциденти з автомобілями Xiaomi. Після аварій з’явилися повідомлення, що пасажири та рятувальники не змогли оперативно відкрити двері через відмову електронних механізмів.

Після цих випадків китайські служби безпеки ініціювали масштабний аудит конструкцій дверей електромобілів. В результаті влада вирішила встановити жорсткі технічні вимоги, які повинні забезпечити фізичний доступ до дверей у будь-якій надзвичайній ситуації.

Детальні технічні вимоги до нових дверних механізмів

Нові стандарти досить конкретні та регламентують навіть фізичні параметри ручок. Зовнішні дверні ручки повинні мати заглиблення розміром щонайменше 6×2 сантиметри. Це дозволить рятувальникам легко схопитися за них навіть після серйозної аварії. Всередині салону виробники зобов’язані встановлювати чітко позначені механічні замки дверей. Позначення мають бути добре видимими й мати мінімальний розмір приблизно 10×7 міліметрів. Крім того, правила визначають конкретне розташування ручок і механізмів відкривання, щоб користувачі та рятувальні служби могли швидко їх знайти.

Нагадаємо: Палаючий Xiaomi SU7 Ultra перетворився на смертельну пастку для водія: відео

Під обмеження потрапляє більшість сучасних електромобілів

Заборона має серйозний масштаб. За оцінками галузевих аналітиків, близько 60% найпопулярніших електромобілів у Китаї використовують приховані або висувні ручки дверей. Серед моделей, які потенційно потребуватимуть зміни конструкції — Tesla Model 3 та Model Y, майбутній BMW iX3 для китайського ринку, а також автомобілі брендів Nio, Li Auto, Xpeng і Xiaomi.

Деякі виробники вже почали адаптуватися до нових вимог. Наприклад, окремі нові моделі Geely та BYD повернулися до класичних зовнішніх ручок дверей. У Tesla також заявляли, що працюють над альтернативними рішеннями.

Редизайн може коштувати виробникам десятки мільйонів доларів

Перероблювання дверних систем — технічно складний процес, який потребує повного перепроєктування кузовних елементів і електроніки. За оцінками джерел автомобільної галузі, адаптація однієї моделі під нові стандарти може коштувати понад 100 мільйонів юанів, що приблизно дорівнює 14 мільйонам доларів або близько 520 мільйонів гривень.

Через такі витрати автовиробники можуть відмовитися від створення різних конструкцій для окремих регіонів і перейти до єдиного універсального дизайну дверей для всіх світових ринків.

Чому обмеження стосуються лише електромобілів

Цікаво, що нові правила поки що не поширюються на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Це викликає дискусії серед експертів, адже багато сучасних бензинових моделей також використовують електронні механізми дверей.

Більшість електромобілів працює з традиційною 12-вольтовою електросистемою, яка фактично не відрізняється від систем бензинових автомобілів. Попри це, законодавці вирішили почати саме з електрокарів, які швидко набирають популярність і часто використовують інноваційні дизайнерські рішення.

Читайте також: Які нові авто купували в Україні в січні: рейтинг

Китай може сформувати новий глобальний стандарт

Аналітики вважають, що рішення китайських регуляторів може мати глобальні наслідки. Китай є одним із найбільших автомобільних ринків світу, тому вимоги цієї країни часто стають орієнтиром для міжнародних виробників.

Вже зараз у США ведуться розслідування щодо систем дверей Tesla, а європейські регулятори також аналізують можливі обмеження. Якщо подібні правила запровадять у Європі чи Північній Америці, приховані електронні дверні ручки можуть поступово зникнути з автомобільного дизайну загалом.