Китай захоплює авторинок України, але електромобілі вже не домінують: результати 2 кварталу

За даними Інституту досліджень авторинку, у другому кварталі 2026 року українці вперше зареєстрували 2596 нових легковиків, виготовлених у Китаї. Це на 25,4% більше, ніж у попередньому кварталі, хоча на 31,5% менше за результат аналогічного періоду 2025 року.

Кожне шосте нове авто прибуває з Китаю

Загалом у квітні – червні 2026 року в Україні поставили на першу реєстрацію 16 573 нові імпортовані автомобілі. Машини китайського виробництва забезпечили 15,7% цього обсягу.

Інакше кажучи, майже кожен шостий новий автомобіль, який прибув в Україну з-за кордону, зійшов із конвеєра у КНР. За квартал обсяг такого імпорту зріс більш ніж на чверть.

Річне скорочення має окреме пояснення. Другий квартал 2025 року був нетипово активним через масове ввезення електромобілів напередодні зміни податкових умов. Тому нинішні результати порівнюються з аномально високою базою.

Повернення ПДВ змінило структуру попиту

Раніше основну частину автомобільного імпорту з Китаю становили батарейні електромобілі. Їхня частка перевищувала 80%.

Після повернення ПДВ ситуація змінилася. У другому кварталі 2026 року електромобілі все ще залишилися найбільшою категорією, але їхня частка скоротилася до 48,7%.

Гібридні моделі вже забезпечили 28,9% реєстрацій, а бензинові автомобілі — 22,3%. Таким чином, більш як половина нових машин китайського виробництва вже має двигун внутрішнього згоряння, хоча часто він працює у складі електрифікованої силової установки.

Це не означає, що українці втратили інтерес до електрифікованого транспорту. Навпаки, покупці шукають моделі, які зберігають переваги електромобіля, але не змушують повністю залежати від зарядної інфраструктури.

Чому українці переходять на EREV

Одним із головних трендів стали автомобілі типу EREV — електромобілі зі збільшеним запасом ходу.

У такій машині колеса приводять у рух електродвигуни. Бензиновий мотор зазвичай не має прямого механічного зв’язку з колесами, а працює як генератор. Він виробляє електроенергію для батареї або тягових електромоторів.

Водій отримує плавний і тихий рух, швидку реакцію на педаль акселератора та можливість щодня їздити на електриці. Водночас далеку поїздку можна продовжити після звичайної заправки бензином.

Для України така схема має практичний сенс. Власник не залежить від наявності швидкої зарядної станції на маршруті, а під час відключень електроенергії може користуватися автомобілем майже як звичайним гібридом.

BYD контролює понад 40% сегмента

Беззаперечним лідером серед нових автомобілів китайського виробництва став BYD. У другому кварталі в Україні зареєстрували 1037 машин цієї марки.

На BYD припало понад 40% усього сегмента. Фактично один бренд продав більше автомобілів, ніж кілька найближчих конкурентів разом.

Друге місце посів MG із результатом 301 автомобіль. На третій позиції опинився преміальний Zeekr, який набрав 261 реєстрацію.

Водночас поняття «автомобіль із Китаю» не завжди означає китайську марку. До цієї статистики потрапляють також моделі європейських, японських та американських брендів, виготовлені на китайських підприємствах.

Найпопулярніші моделі – від BYD

Три перші позиції модельного рейтингу посіли кросовери BYD.

Лідером став BYD Sea Lion 06 із результатом 312 реєстрацій. Другу сходинку отримав BYD Leopard 3, який обрали 206 покупців. На третьому місці розташувався BYD Song L із 190 автомобілями.

Далі йдуть Chery Tiggo 4 із результатом 138 машин та Zeekr 001, який набрав 109 реєстрацій. По 105 автомобілів припало на Zeekr 7X і MG ZS.

До десятки також увійшли Mazda EZ-60 із результатом 88 машин, Volkswagen ID. Unyx із 78 реєстраціями та MG HS, який обрали 76 покупців.

Наявність у рейтингу Mazda та Volkswagen ще раз показує, наскільки умовним стало розділення між китайськими та глобальними марками. Для українського покупця дедалі важливішими є не країна походження бренду, а оснащення, запас ходу, ціна та доступність конкретної моделі.

“Вживані” авто нерідко мають нульовий пробіг

Окремий сегмент утворюють машини, які юридично ввозять як уживані. У другому кварталі 2026 року таких автомобілів із Китаю було 630.

Це лише 1% від загального обсягу імпорту легковиків із пробігом, який за три місяці становив 63 032 автомобілі. Однак порівняно з першим кварталом китайський сегмент зріс одразу на 60,3%.

Термін “вживані” тут часто є формальністю. Понад 61% таких автомобілів випущені у 2025 або 2026 році. Якщо врахувати ще й машини 2024 року, частка майже нових екземплярів перевищує 80%.

Частина з них може мати мінімальний або навіть нульовий фактичний пробіг. Автомобілі спочатку реєструють у Китаї, після чого експортують через посередників. Для українського законодавства вони вже вважаються вживаними.

На вторинному імпорті гібриди наздоганяють електромобілі

Серед автомобілів із пробігом електромобілі також уже не мають абсолютної переваги.

За квартал в Україну ввезли 277 електричних машин китайського виробництва. Їхня частка становила 44,1%.

Гібридів було 236, або 37,6%. Ще 115 автомобілів мали бензинові двигуни, що відповідає частці 18,3%.

Таким чином, електромобілі та різні типи гібридів уже фактично поділили між собою більшу частину неофіційного імпорту з КНР.

З Китаю везуть Volvo, Toyota, Tesla та Audi

У сегменті автомобілів із пробігом перше місце також посів BYD із результатом 242 машини.

Проте далі рейтинг виглядає значно різноманітніше. В Україну ввезли 72 автомобілі Volvo китайського виробництва, 55 Zeekr, 42 Toyota, 37 Buick і 25 Tesla.

У першу десятку також увійшли DFSK, Mazda, Polestar та Audi. Це машини глобальних марок, створені або локалізовані насамперед для внутрішнього ринку Китаю.

Серед окремих моделей лідирував BYD Song L із 53 автомобілями. За ним розташувалися BYD Sea Lion 05 із результатом 42 машини та китайська Toyota Corolla, яких ввезли 39.

Також помітним попитом користувалися Buick Envision із 37 реєстраціями та Volvo XC60, яких прибуло 36.

Китай став фабрикою для світового автопрому

Статистика другого кварталу показує, що український ринок уже не сприймає китайське походження автомобіля як щось екзотичне.

КНР перетворилася на виробничий центр не лише для власних марок, а й для глобальних концернів. Китайські підприємства швидко запускають нові моделі, пропонують сучасні електронні системи та одними з перших масштабують технології EREV.

Повернення ПДВ не зупинило імпорт автомобілів із Китаю. Воно лише змінило його структуру. Замість майже повного домінування електромобілів українці дедалі частіше обирають гібриди, які дозволяють їздити на електротязі, але не створюють залежності від зарядних станцій.