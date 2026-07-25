Китайські автомобілі в Україні: які бренди можна купувати, а з якими краще не ризикувати

За даними Інституту досліджень авторинку, у другому кварталі 2026 року в Україні зареєстрували 2596 нових легкових автомобілів китайського виробництва. Вони забезпечили 15,7% усіх первинних реєстрацій нових імпортованих машин. BYD набрав 1037 реєстрацій, MG — 301, а Zeekr — 261.

Китайський бренд і автомобіль із Китаю — не одне й те саме

Поняття «автомобіль китайського виробництва» значно ширше за перелік місцевих марок. На заводах у КНР випускають також Volkswagen, Mazda, Volvo, Polestar, Tesla, Buick і Toyota.

Тому походження з китайського конвеєра саме по собі не говорить ані про якість, ані про гарантійні умови. Покупцеві важливіше з’ясувати, для якого ринку виготовлена машина, хто її ввіз і хто відповідатиме за ремонт.

Ще важливіша різниця існує між китайськими брендами, які мають в Україні офіційного дистриб’ютора, та марками, автомобілі яких переважно потрапляють через паралельний імпорт.

MG, Haval, Changan і Chery працюють офіційно

В Україні офіційно представлені MG, Haval, Changan і Chery. Вони мають локальні сайти, визначених імпортерів або дистриб’юторів, авторизовані дилерські центри та заявлені виробником гарантійні умови.

MG працює через офіційного імпортера, а дистриб’юторська угода для українського ринку була укладена ще у 2021 році. На локальному сайті доступні модельний ряд, перелік дилерів і сервісна інформація.

Haval представлений через українську структуру GWM. У країні працюють дилерські центри, які займаються продажем нових машин, гарантійним і післягарантійним обслуговуванням та постачанням оригінальних деталей.

Офіційним дистриб’ютором Changan є компанія «Соджітз Авто Україна». Для машин, імпортованих через офіційний канал, заявлена гарантія три роки або 100 тисяч кілометрів, а дилерська мережа охоплює кілька великих міст.

Chery офіційно представляє компанія «Сі Ей Автомотів». Марка має дилерську та сервісну мережу, локальний склад запчастин і моделі, офіційно адаптовані для українського ринку.

Наявність офіційного дистриб’ютора не гарантує, що машина ніколи не зламається. Проте вона суттєво знижує ризик залишитися сам на сам із гарантійною несправністю, пошкодженою кузовною деталлю або програмною помилкою.

BYD в Україні: продажі офіційні, статус залишається не до кінця прозорим

Із BYD ситуація складніша. На українському ринку працюють компанії, які заявляють про офіційний статус, відкривають брендовані салони та повідомляють про постачання автомобілів актуального модельного року.

У квітні 2026 року ніби-то почав роботу перший офіційний дилер BYD, а згодом були відправлені перші офіційні автомобілі 2026 року до України. Водночас на європейському сайті самого BYD Україна не має окремого локального представництва, а в офіційному розділі пошуку дилерів немає публічно підтвердженої української мережі. Гарантійні документи BYD Europe містять перелік європейських ринків та їхніх операторів, але України серед них немає.

Більша частина BYD продовжує надходити через незалежних мультибрендових продавців. Інститут досліджень авторинку зазначає, що понад 80% машин, які юридично імпортуються з Китаю як уживані, насправді випущені у 2024–2026 роках і часто мають мінімальний пробіг. BYD є лідером і в цьому каналі постачання.

Zeekr також переважно привозять незалежні дилери

Zeekr став однією з найпомітніших китайських преміальних марок в Україні. Особливо популярні ліфтбек Zeekr 001 та кросовер Zeekr 7X.

На українському ринку також є продавці, які позиціюють себе як офіційні партнери або представники марки. Проте на сайті Zeekr Europe наша країна не зазначена серед ринків, на яких діє офійіний представник.

Умови продажу Zeekr у Європі прямо попереджають, що за межами активних ринків компанія не має власної мережі продажів, післяпродажного обслуговування та сервісу. Реєстрація і використання автомобіля в такій країні відбуваються під відповідальність покупця.

Що пропонують китайські автомобілі

Головна перевага китайських машин — співвідношення оснащення, характеристик і ціни.

Навіть відносно доступні моделі часто мають камери кругового огляду, електричні регулювання сидінь, панорамний дах, великий мультимедійний дисплей, адаптивний круїз-контроль і набір електронних асистентів.

Китайські виробники також швидко розвивають електричні та гібридні платформи. У другому кварталі 2026 року електромобілі становили 48,7% нових машин китайського виробництва в Україні, гібриди – 28,9%, а бензинові моделі – 22,3%.

Після повернення ПДВ на електромобілі покупці почали активніше розглядати гібриди та моделі типу EREV. У таких машинах колеса приводять електромотори, а бензиновий двигун переважно працює як генератор.

Що говорять британські та європейські власники

Досвід британського ринку показує, що китайські автомобілі вже не програють традиційним маркам за силовими установками, комфортом або оснащенням. Проте програмне забезпечення і робота дилерів усе ще викликають нарікання.

У рейтингу Driver Power 2026 бренд BYD піднявся на 16-те місце. Власники високо оцінили потужність, плавність електричних і гібридних установок, а також невисокі експлуатаційні витрати. Водночас критикували керованість, мультимедіа, керування кліматом через екран і надто настирливі системи безпеки.

MG посів 29-те місце серед 30 виробників. Покупці відзначали співвідношення ціни й оснащення, але скаржилися на повільну мультимедійну систему, неточну навігацію та загальний рівень електроніки.

При цьому окремі моделі MG оцінюють краще за бренд загалом. Наприклад, MG HS посів 22-ге місце серед 50 автомобілів у Driver Power 2026 і отримав високу оцінку за вартість володіння та простір у салоні.

Німецький ADAC наголошує, що китайські автомобілі вже не завжди дешевші за європейські. Порівнювати потрібно не лише ціну в салоні, а й страхування, обслуговування, втрату вартості та можливу ціну перепродажу.

MG: раціональний вибір із повноцінною підтримкою

MG є одним із найбезпечніших варіантів для покупця, який хоче китайський автомобіль без ризиків паралельного імпорту.

Марка давно працює через офіційну мережу, пропонує бензинові, гібридні та електричні моделі, а запчастини й гарантійні процедури не залежать від одного невеликого продавця.

Основні застереження стосуються мультимедіа, електронних асистентів і неоднозначних відгуків про довгострокову надійність окремих моделей. Тому перед купівлею варто не обмежуватися коротким тест-драйвом, а перевірити, чи зручні саме вам меню, кліматична система та робота електронних помічників.

Haval: зрозумілі кросовери та офіційна мережа

Haval орієнтується переважно на покупців бензинових і гібридних кросоверів. Це ближчий до традиційного автомобіля варіант, ніж численні електричні новинки, привезені безпосередньо з Китаю.

Головна перевага Haval в Україні – наявність офіційного дистриб’ютора, авторизованих СТО та каталогів деталей. Для власника, який планує їздити на машині багато років, це може бути важливішим за додаткові екрани чи кілька десятків кілометрів запасу ходу.

Changan: офіційна гарантія, але вузький модельний ряд

Changan має офіційного дистриб’ютора і дилерську мережу. Це робить покупку значно передбачуванішою, ніж замовлення рідкісної моделі для внутрішнього ринку Китаю.

Водночас офіційний модельний ряд в Україні значно скромніший за китайський. Частина популярних електричних моделей Changan, Deepal або Avatr може потрапляти через інших імпортерів і вже не мати тієї самої заводської підтримки.

Тому навіть у межах одного концерну потрібно перевіряти статус конкретної машини.

Chery: найдовша історія в Україні

Chery є одним із найдосвідченіших китайських брендів на українському ринку. Марка має сформовану мережу сервісів, відомі моделі та велику кількість автомобілів у місцевому парку.

Це спрощує пошук майстрів, розхідників і деталей. Залишкова вартість також прогнозується простіше, ніж у нової марки, яка тільки відкрила кілька салонів.

Chery може бути раціональним вибором серед недорогих кросоверів, хоча перед купівлею варто оцінювати конкретний двигун, коробку передач і покоління моделі, а не репутацію бренду загалом.

BYD: сильні автомобілі, але потрібно перевіряти документи

За технологіями та ринковими результатами BYD сьогодні є одним із найсильніших китайських виробників.

Компанія пропонує електромобілі, плагін-гібриди та EREV-моделі з конкурентними характеристиками. Саме BYD контролює понад 40% сегмента нових автомобілів китайського виробництва в Україні.

Проте купувати BYD потрібно лише після перевірки походження конкретної машини. Слід з’ясувати, хто є гарантом, на яку територію поширюється гарантія, де виконуватиметься ремонт і чи є запчастини в Україні.

Версія для внутрішнього ринку КНР має інший зарядний роз’єм, китайську навігацію, обмежену роботу мобільного застосунку та складнощі з дистанційними оновленнями.

Zeekr: технологічно привабливий, але ризик вищий

Zeekr пропонує потужні силові установки, швидке заряджання, дороге оздоблення та сучасні електронні системи.

За характеристиками такі машини нерідко виглядають вигідніше за європейський преміум. Але відсутність підтвердженої виробником офіційної мережі в Україні підвищує ризик володіння.

Zeekr варто розглядати покупцеві, який розуміє особливості незалежного імпорту, має доступ до спеціалізованого сервісу і готовий чекати на кузовні або електронні компоненти.

Чи варто купувати китайське авто

Китайський автомобіль уже може бути цілком виправданою покупкою. Проте оцінювати потрібно не країну походження, а поєднання конкретної моделі та каналу її постачання.

Найменше ризикує власник офіційного MG, Haval, Changan або Chery. У цих випадках зрозуміло, хто імпортував машину, де вона обслуговується і хто виконує гарантійні зобов’язання.

BYD і Zeekr можуть запропонувати більше технологій та кращі характеристики за ті самі гроші. Але статус продавця, умови гарантії, програмне забезпечення і постачання деталей потрібно перевіряти особливо ретельно. Щодо китайських брендів, які не вказані в статті, українські покупці опиняються сам на сам з проблемами щодо запчастин, оновлення програмного забезпечення та іншої технічної підтримки.