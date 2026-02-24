Китайські пікапи Great Wall Wingle є як в російській армії, так і в українській

Цю новину озвучила на своїй ФБ-сторінці 116-та окрема бригада Сил територіальної оборони. Транспортне посилення відбулося завдяки донату з обласної скарбниці.

З фото видно, що надійшли середньорозмірні рамні пікапи Great Wall Wingle 7. Ці машини не так часто надходять до ЗСУ в транспортних траншах, але вже потихеньку їх популярність у фронтовиків зростає.

Читайте також В Україні стартували продажі пікапа Great Wall Wingle 7

Різниця з конкурентами майже щезла

Автомобілі Wingle вже практично зрівнялися з технічними характеристиками світових аналогів. По-перше, тут просторий салон на п'ять осіб.

По-друге, тут стоїть надійний 2,0-літровий турбодизель на 143 к.с., 315 Нм, що працює в союзі з 6-ступінчастою МКПП та повним приводом.

Новенькі пікапи деже вчасно надіши, бо ресурс і запас такої техніки постійно зменшується. Фото: Полтавська ОВА

Де бронепотяг не пройде...

Завдяки повному приводу 4х4 та високому кліренсу автомобіль легко долає бездоріжжя. Передня підвіска незалежна (подвійні важелі), задня – ресорна (5 листів), що забезпечує жорсткість, витривалість та надійність.

Читайте також Пікапи JAC та Great Wall стали "шахедобійками"

Тут повний комплект сучасних систем допомоги водієві. Окрім цього, чудова ергономіка робочого місця, камера заднього виду, клімат-контроль, подушки безпеки.