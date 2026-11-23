Як повідомляє видання Motor1, британська компанія Jaguar Land Rover виграла важливий етап юридичної битви проти китайського гіганта. Судді визнали, що зовнішність моделі Ti7 незаконно відтворює запатентований ще у 2018 році дизайн актуального покоління британського позашляховика.

Тепер європейським підрозділам бренду дали всього тиждень на повне припинення будь-яких комерційних дій з цією машиною. Заборона охоплює не лише прямі продажі, а й виробництво, імпорт, зберігання та навіть пропонування авто клієнтам у будь-якій країні ЄС.

Якщо китайці спробують обійти рішення або затягнути процес, на них чекають серйозні фінансові санкції. Суд встановив пеню у розмірі 100 тисяч євро за кожен день порушення, або ж Jaguar Land Rover може стягнути по 25 тисяч євро за кожен окремий факт продажу, але загальна сума обмежена позначкою у 10 мільйонів євро.

У чому саме знайшли плагіат

Спірний п'яти- або семимісний плагін-гібрид дебютував у Китаї минулого року і зараз готується до виходу на світові ринки. Юристи Tata Motors (материнської компанії Jaguar Land Rover) звернули увагу на квадратний кузов, вертикальні вікна, плоский дах та характерне запасне колесо на багажних дверях.

Адвокати китайської сторони намагалися захиститися, вказуючи на іншу форму фар, решітки радіатора, бамперів та колісних арок. Проте суддю ці аргументи не переконали, адже загальний силует, фірмова панель на задній стійці та лінія скління створюють у покупця стійку асоціацію саме з британським оригіналом.

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Британський ринок та плани на апеляцію

Цікавий нюанс полягає в тому, що скандальний кросовер ще навіть не надійшов у європейські автосалони, і виробник запевняв суд у відсутності таких планів. Тому поточний вердикт є радше превентивним ударом, який блокує потенційну експансію на континент.

При цьому Jaguar Land Rover не вдалося отримати аналогічну заборону для ринку Великої Британії, оскільки нідерландський суд не має там юрисдикції. Це дуже болючий момент для позивача, адже саме в Англії клієнти вже можуть замовляти новинку, а перші поставки заплановані на січень.

Звісно, відповідач категорично не згоден із таким поворотом подій і вже готує апеляцію. У своїй офіційній заяві для агентства Reuters представники компанії BYD наголосили на власній правоті.

"Модель Ti7 є результатом нашої власної незалежної дизайнерської роботи і не порушує жодних прав конкурентів", – зазначили в пресслужбі китайського бренду, пообіцявши використати всі законні шляхи для скасування заборони.

Нагадаємо, що це лише попереднє рішення, і попереду на компанії чекає повноцінний судовий процес, який позивач має ініціювати протягом найближчих шести місяців. Доки він триватиме, шлях на ринки Євросоюзу для цієї моделі залишатиметься закритим.