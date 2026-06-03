Китайський BAW 212 виходить у новому форматі: для Європи підготували рамний пікап

Модель створена на базі однойменного рамного позашляховика, який останнім часом став одним із найобговорюваніших китайських SUV у Європі.

Новинка зберегла характерний дизайн BAW 212 та його класичну позашляхову архітектуру, але отримала вантажну платформу, що розширює комерційну сферу застосування автомобіля.

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Виробник не приховує, що просуватиме автомобіль насамперед на покупців, яким потрібна машина для роботи в складних умовах, на бездоріжжі та в комерційній експлуатації. Вартість для Європи ще не оголошена, але з різних джерел надходить інформація, що сума в ціннику стартує з 42 тисяч євро.



Ставка на рамну конструкцію та повний привід

Технічно пікап повторює концепцію базового позашляховика, його вантажний відсік витягнувся на 1555 мм. При габаритах 5 469 мм завдовжки, 1 950 мм завширшки й майже два метри заввишки це доволі серйозна заявка на розмір кузова.

Автомобіль побудований на сходовій рамі та оснащений жорсткими мостами. Залежно від комплектації він отримує систему повного приводу BorgWarner і до десяти режимів руху.

Заявлена глибина подолання броду сягає 850 мм, що ставить новинку в один ряд із багатьма професійними позашляховиками.

Якщо придивитися, то боковини своїми рисами нагадують Land Rover Defender, фронтальний блок з круглими фарами видає схожість з Toyota Land Cruiser FJ40. Фото: Indimo

Під капотом працює 2,3-літровий дизельний двигун у парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач ZF. В середньому пікап BAW 212 споживає у змішаному циклі 9,4 л/100 км.

Водій може вибирати будь-який хід із доступних 10 режимів руху, серед яких "Сніг", "Пісок", "Каміння", "Багнюка" та "Брід".

Європейська версія додатково отримала підігрів та вентиляцію передніх крісел, бездротову зарядку, аудіосистему на 8 динаміків та двозонний клімат-контроль.

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Популярний позашляховик отримав нову роль

За словами члена правління Indimo Automotive GmbH Томаса Шельскі, інтерес до BAW 212 підтвердив попит на прості та надійні автомобілі класичної конструкції.



"212-й продемонстрував останніми місяцями, що на ринку знову з'явився справжній інтерес до чесних, надійних концептуальних автомобілів. З новим пікапом ми послідовно розширюємо цю платформу додатковим варіантом, який має величезний потенціал як в емоційному, так і у функціональному плані, – зазначив Томас Шельскі.

У компанії заявляють, що поява пікапа є лише частиною ширшої стратегії розвитку сімейства BAW 212 в Європі. Наразі Indimo спільно з китайським виробником працює над виведенням на ринок інших модифікацій цієї моделі.

Що таке BAW 212

BAW 212 – один із найстаріших китайських позашляховиків, історія якого почалася понад 60 років тому. Сучасна версія зберегла рамну конструкцію та класичний "армійський" стиль, але отримала сучасну техніку й оснащення. Саме на її базі тепер створили новий пікап для європейського ринку.